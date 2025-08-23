UP News : रकम दोगुनी करने का झांसा देकर इंस्पेक्टर की पत्नी से 66 लाख की ठगी!

डीआईजी कार्यालय के पास स्थित आरआई कंपाउंड में रहने वाली पीड़िता बबीता ने पुलिस को बताया कि ठगी करने वाले आरोपियों ने खुद को शेयर बजार कंपनी का प्रतिनिधि बताया और शेयर मार्केट में पैसे लगाकर उन्हे दोगुना बनाने का लालच दिया। पीड़िता के अनुसार पहली बार में उन्होंने 46 हजार 500 रुपये लेकर एक आईडी बनाई। इसके बाद वाट्सएप ग्रुप से जोड़कर कंपनी के फर्जी रूप से मुनाफे गिनवाए गए। पीड़िता ने बताया कि उनके पति यूपी पुलिस में हैं, पहले इन लोगों ने पति को झांसे में लेने की कोशिश की लेकिन जब पति ने इन लोगों की बातों में आने से इंकार कर दिया तो मुझसे पैसा लगावा लिए। इतना ही नहीं विश्वास दिलाने के लिए मेरठ में एक पलॉट भी मेरे नाम करने का लालच दिया।