सहारनपुर

अजब-गजब : मैजिक चालक ने नहीं पहन रखा था हेलमेट! RTO ने काट दिया एक हजार का चालान

UP News : चालान पर फोटो मैजिक का और फाइन हेलमेट ना लगाने का। अब लोग सोशल मीडिया पर ले रहे चुस्की।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 20, 2025

Saharanpur News

वायरल चालान की कॉपी में साफ दिख रहा मैजिक

UP News : यूपी के सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां RTO विभाग की ओर से मैजिक चालक का हेलमेट का चालान काट दिया गया। सहारनपुर RTO विभाग की ओर से काटे गए इस चालान की कॉपी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल चालान पर लोग यही लिख रहे हैं कि ''भैया अब चार पहिया वाहन चलाते समय भी हेलमेट लगाकर चलना पड़ेगा क्या''

फोन पर मैसेज आया तो हैरान रह गए मैजिक मालिक

मामला सहारनपुर का है। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला झंडा चौक के रहने वाले आरके गुप्ता की एमआर प्रमोटर नाम से कंपनी है। इनकी कंपनी का मैजिक रोजाना की तरह पानी लेकर निकला था। कुछ देर बाद मैजिक मालिक आरके गुप्ता के फोन पर मैसेज आया कि उनके मैजिक पर एक हजार रुपये का फाइन लगा है। फाइन मतलब चालान किया गया है। यह चालान RTO विभाग के पीटीओ यानी पैसेंजर टैक्स अधिकारी ने किया था।

चालान हेलमेट का और चालान फोटो मैजिक की ( UP News )

जब आरके गुप्ता ने फोटो देखी तो चालान में फोटो उनके मैजिक की ही थी लेकिन लेकिन जब चालान में फाइन की वजह पढ़ी तो उनका सिर घूम गया। चालान पर लिखा था कि चालक ने हेलमेट नहीं लगाया है। यह देख मैजिक चालक हैरान रह गए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाकर मामले की शिकायत की तो पता चला कि चालान ट्रैफिक पुलिस ने नहीं बल्कि RTO विभाग के किसी अधिकारी की ओर से किया गया है। अब इस चालान पर लोग सोशल मीडिया पर विभाग की चुटकी ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब चार पहिया वाहन में भी हेलमेट लगाकर चलान पड़ेगा तो कोई कह रहा है कि विभाग कुछ ज्यादा ही हाईटेक हो गया है।

जानिए क्या कहते हैं अफसर

एआरटीओ प्रवर्तन संदीप जायसवाल ने बताया कि यह तकनीकी गड़बड़ी नहीं है कभी-कभी डिटेल भरने में चूक हो जाती है। इसलिए ही फोटो लिया जाता है। चालान के साथ गाड़ी का फोटो है तो इससे स्पष्ट होता है कि यह भूल हुई है। इसे सुधार लिया जाएगा आगे से इस तरह की लापरवाही ना हो इसके लिए हिदायत दी जाएगी।

up news

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 07:58 pm

Published on:

20 Nov 2025 07:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / अजब-गजब : मैजिक चालक ने नहीं पहन रखा था हेलमेट! RTO ने काट दिया एक हजार का चालान

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

