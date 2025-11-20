अजब-गजब : मैजिक चालक ने नहीं पहन रखा था हेलमेट! RTO ने काट दिया एक हजार का चालान

जब आरके गुप्ता ने फोटो देखी तो चालान में फोटो उनके मैजिक की ही थी लेकिन लेकिन जब चालान में फाइन की वजह पढ़ी तो उनका सिर घूम गया। चालान पर लिखा था कि चालक ने हेलमेट नहीं लगाया है। यह देख मैजिक चालक हैरान रह गए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाकर मामले की शिकायत की तो पता चला कि चालान ट्रैफिक पुलिस ने नहीं बल्कि RTO विभाग के किसी अधिकारी की ओर से किया गया है। अब इस चालान पर लोग सोशल मीडिया पर विभाग की चुटकी ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब चार पहिया वाहन में भी हेलमेट लगाकर चलान पड़ेगा तो कोई कह रहा है कि विभाग कुछ ज्यादा ही हाईटेक हो गया है।