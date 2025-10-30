Patrika LogoSwitch to English

UP News : कैराना सांसद इकरा के नाम से यूपी सीएम के खिलाफ आपत्तिनजक पोस्ट से मचा हड़कंप, एक गिरफ्तार

UP News : फेसबुक पर कैराना सांसद इकरा के नाम से फर्जी एकाउंट बनाया और यूपी सीएम को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल कर दी।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 30, 2025

MP Iqra

कैराना पुलिस की हिरासत में आरोपी

UP News : कैराना से लोकसभा सांसद इकरा हसन के नाम से सोशल मीडिया पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक विवादित वीडियो शेयर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सांसद का फर्जी एकाउंट बनाकर वीडियो पोस्ट की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया से यह पोस्ट हटवाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप ( UP News )

वीडियो के वायरल होने के बाद यह जब मामला सुर्खियों में आया तो शामली एसपी एनपी सिंह ने मीडियाकर्मियों को जानकारी दी थी कि प्रकरण सामने आया है। वायरल हो रही वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में सबसे पहले सांसद इकरा हसन से फोन पर बात करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद उस एकाउंट की जांच की गई जिस एकाउंट से पोस्ट किया गया जांच में पता चला कि, वह एकाउंट फर्जी है किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पोस्ट को सोशल मीडिया हटवाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

ये है पूरा मामला ( UP News )

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के नाम से सोशल मीडिया पर एक आईडी बनाई गई। इसी आईडी से एक वीडियो शेयर किया गया है। सीएम योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल किए गया यह वीडियो दो हिस्सों में था। पहले हिस्से में सीएम का एक भाषण है जिसमें नीचे दंगों से संबंधित एक शब्द लिखा गया और फिर संत प्रेमानंद की एक स्पीच वीडियो के दूसरे हिस्से में है। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो को नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है। कैराना थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

सांसद ने पीआरओ ने कराई FIR

इस घटना के बाद कैराना थाने पहुंचे सांसद इकरा हसन के पीआरओ नदीम ने एक लिखित तहरीर कैराना थाने में देते हुए बताया कि, कैराना सांसद के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट वायरल की जा रही है। 29 अक्टूबर को भी एक पोस्ट वायरल की गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम खालिद पुत्र तासीन निवासी अम्बेहटा थाना कांधला बताया है।

Updated on:

30 Oct 2025 06:18 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : कैराना सांसद इकरा के नाम से यूपी सीएम के खिलाफ आपत्तिनजक पोस्ट से मचा हड़कंप, एक गिरफ्तार

