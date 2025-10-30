UP News : कैराना सांसद इकरा के नाम से यूपी सीएम के खिलाफ आपत्तिनजक पोस्ट से मचा हड़कंप, एक गिरफ्तार

वीडियो के वायरल होने के बाद यह जब मामला सुर्खियों में आया तो शामली एसपी एनपी सिंह ने मीडियाकर्मियों को जानकारी दी थी कि प्रकरण सामने आया है। वायरल हो रही वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में सबसे पहले सांसद इकरा हसन से फोन पर बात करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद उस एकाउंट की जांच की गई जिस एकाउंट से पोस्ट किया गया जांच में पता चला कि, वह एकाउंट फर्जी है किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पोस्ट को सोशल मीडिया हटवाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।