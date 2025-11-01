UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

पुलिस में रहते हुए प्रेमवीर राणा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलो में थाना प्रभारी रहे। आरोप है कि इसी दौरान इन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की और संपत्ति बना ली। प्रेमवीर राणा एक घर सहारनपुर में है। सहारनपुर में ही इनका फार्म हाउस भी है और एक अन्य स्थान पर ऑफिस भी है। अब इन तीनों ठिकानो पर रेड़ पड़ी है। यहां जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अधिकारिक रूप से टीम के किसी भी अधिकारी ने मीडियाकर्मियो के कोई बयान नहीं दिया है लेकिन साफ है कि ये टीम प्रेमवीर राणा की संपत्ति की जांच करने के लिए पहुंची है। कोतवाली देहात प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात की गई है। जांच टीम अपना काम कर रही है।