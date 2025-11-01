UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

प्रेमवीर राणा के ब्रिजेश नगर स्थित आवास के बाहर तैनात पुलिस बल और अंदर हो रही है जांच पड़ताल ( फोटो स्रोत पत्रिका )
UP News : आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में घिरे चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। भारी पुलिस बल के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमें की जांच कर रही टीमें शनिवार सुबह उनके सहारनपुर के ब्रिजेश नगर स्थित आवास पर पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची इस टीम ने घर के चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया और दस्तावेजों की छानबीन शुरू कर दी। इसके साथ-साथ अन्य टीमें प्रेमवीर राणा के फार्म हाउस और अन्य ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही हैं।
प्रेमवीर राणा नौकरी में रहते हुए भी चर्चाओं में रहे। शामली से रिटायर्ड होने के बाद इनकी शिकायत शासन से की गई थी। आरोप लगाए गए कि प्रेमवीर राणा ने पुलिस में रहते हुए निर्दोश लोगों पर मुकदमें दर्ज कराए और करोड़ो रुपये की संपत्ति अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अर्जित कर ली। शासन के निर्देशों के बाद दोघट थाना क्षेत्र के गांव निरुपड़ा के रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा दर्ज होने पर बागपत के निरुपड़ा गांव में सामूहिक दावत का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर ग्रामीणों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया था। इसी के बाद से प्रेमवीर राणा रिटायर्ड होने के बाद भी सुर्खियों में आ गए थे।
पुलिस में रहते हुए प्रेमवीर राणा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलो में थाना प्रभारी रहे। आरोप है कि इसी दौरान इन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की और संपत्ति बना ली। प्रेमवीर राणा एक घर सहारनपुर में है। सहारनपुर में ही इनका फार्म हाउस भी है और एक अन्य स्थान पर ऑफिस भी है। अब इन तीनों ठिकानो पर रेड़ पड़ी है। यहां जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अधिकारिक रूप से टीम के किसी भी अधिकारी ने मीडियाकर्मियो के कोई बयान नहीं दिया है लेकिन साफ है कि ये टीम प्रेमवीर राणा की संपत्ति की जांच करने के लिए पहुंची है। कोतवाली देहात प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात की गई है। जांच टीम अपना काम कर रही है।
