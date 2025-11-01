Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

UP News : भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें की जांच कर रही विजिलेंस की कई टीमें रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के ठिकानों पर जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 01, 2025

UP News

प्रेमवीर राणा के ब्रिजेश नगर स्थित आवास के बाहर तैनात पुलिस बल और अंदर हो रही है जांच पड़ताल ( फोटो स्रोत पत्रिका )

UP News : आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में घिरे चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। भारी पुलिस बल के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमें की जांच कर रही टीमें शनिवार सुबह उनके सहारनपुर के ब्रिजेश नगर स्थित आवास पर पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची इस टीम ने घर के चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया और दस्तावेजों की छानबीन शुरू कर दी। इसके साथ-साथ अन्य टीमें प्रेमवीर राणा के फार्म हाउस और अन्य ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही हैं।

रिटायरमेंट से पहले और बाद में भी चर्चित रहे प्रेमवीर राणा ( UP News )

प्रेमवीर राणा नौकरी में रहते हुए भी चर्चाओं में रहे। शामली से रिटायर्ड होने के बाद इनकी शिकायत शासन से की गई थी। आरोप लगाए गए कि प्रेमवीर राणा ने पुलिस में रहते हुए निर्दोश लोगों पर मुकदमें दर्ज कराए और करोड़ो रुपये की संपत्ति अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अर्जित कर ली। शासन के निर्देशों के बाद दोघट थाना क्षेत्र के गांव निरुपड़ा के रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा दर्ज होने पर बागपत के निरुपड़ा गांव में सामूहिक दावत का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर ग्रामीणों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया था। इसी के बाद से प्रेमवीर राणा रिटायर्ड होने के बाद भी सुर्खियों में आ गए थे।

पश्चिम के कई थानों में प्रभारी रहते हुए संपत्ति अर्जित करने के आरोप

पुलिस में रहते हुए प्रेमवीर राणा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलो में थाना प्रभारी रहे। आरोप है कि इसी दौरान इन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की और संपत्ति बना ली। प्रेमवीर राणा एक घर सहारनपुर में है। सहारनपुर में ही इनका फार्म हाउस भी है और एक अन्य स्थान पर ऑफिस भी है। अब इन तीनों ठिकानो पर रेड़ पड़ी है। यहां जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अधिकारिक रूप से टीम के किसी भी अधिकारी ने मीडियाकर्मियो के कोई बयान नहीं दिया है लेकिन साफ है कि ये टीम प्रेमवीर राणा की संपत्ति की जांच करने के लिए पहुंची है। कोतवाली देहात प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात की गई है। जांच टीम अपना काम कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 01:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime : सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार, गलियों में खेलती मासूम बच्चियों को बनाता था निशाना !

Crime
सहारनपुर

खुद को जंजीरों में जकड़कर सांसद इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे युवक ने खड़ा कर दिया हंगामा

saharanpur
सहारनपुर

UP News : कैराना सांसद इकरा के नाम से यूपी सीएम के खिलाफ आपत्तिनजक पोस्ट से मचा हड़कंप, एक गिरफ्तार

MP Iqra
सहारनपुर

यूपी का एक ऐसा गांव, जहां गुटखा-बीड़ी-शराब छोड़िए… प्याज-लहसुन तक नहीं खाते लोग, 5000 है आबादी

सहारनपुर

चांदी में गिरावट के बाद लापता हुआ कारोबारी नाटकीय ढंग से वापस लौटा, काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने छोड़ा

silver price
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.