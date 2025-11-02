Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर रामकथा में मशहूर सिंगर से खींचातानी! बिना भजन गाए लौट गए ‘मासूम शर्मा’

UP News : हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के साथ आए पीए और अन्य लोगों का रिजर्व सीट को लेकर गार्ड के साथ विवाद हुआ और मामला इतना बढ़ गया हंगामा खड़ा हो गया।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 02, 2025

saharanpur

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )

UP News : सहारनपुर में आयोजित रामकथा में रिजर्व सीट पर बैठने को लेकर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के पीए और साथियों के साथ खींचा-तानी हो गई। सुरक्षाकर्मियों से हुई बहस के बाद पुलिस ने मासूम शर्मा के साथ आए लोगों को खींचकर धकेलते हुए बाहर निकाल दिया। इससे गुस्साए मासूम शर्मा बिना भजन गाए ही रामकथा से लौट गए।

शिवधाम में चल रही थी कथा

सहारनपुर के शिवधाम में NRI गुप्ता परिवार की ओर से रामकथा का आयोजन कराया गया। सात दिन तक चली इस कथा में देश की कई हस्तियां और संत शामिल हुए। कथा के विराम के दिन हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और मिका सिंह भी इनके साथ खुद को देशी पत्रकार कहने वाले करमू भी आए थे। डॉक्टर कैशानंद गिरी महाराज की कथा अपने रस पर चल रही थी। सभी भक्त कथा का रसपान कर रहे थे कि अचानक हंगामा हो गया। मासूम शर्मा के पीए और उनके साथ आए पत्रकार की गार्ड के साथ बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस भी आ गई और खींचा-तानी हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मासूम शर्मा के साथ आए उनके साथियों को खींचकर बाहर निकाल दिया। इस दौरान मासूम शर्मा के साथ भी तना-तनी हो गई और मासूम शर्मा अपने साथियों के साथ वापस लौट गए।

ये था पूरा मामला ( UP News )

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मासूम शर्मा के साथ आए उनके पीए, पत्रकार और कुछ अन्य लोग गुप्ता परिवार की रिजर्व सीटों पर बैठ गए। कथा आयोजन की व्यवस्था देख रहे गार्ड वहां पहुंचे और उन्होंने रिजर्व सीटों से उठने के लिए कहा। इसी को लेकर विवाद हो गया। मासूम शर्मा के साथ आए लोग गार्ड से उलझ गए इसी बीच हंगामा हो गया और फिर पुलिसकर्मियों इन्हे खींचकर बाहर निकाल दिया। इस दौरान जमकर खींचा-तानी हुई।

ये हस्तियां भी पहुंची थी कथा में

गुप्ता परिवार की ओर से आयोजित कथा का श्रवण करने के लिए कई हस्तियां पहुंची। पहले दिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, दूसरे दिन हरिद्वार से शंकराचार्य और रामदेव, आचार्य प्रमोद कृष्णन, अनुराधा पौडवाल, कथा वाचक और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा कृष्ण चंद मिड्ढा विधायक उमेश गुप्ता समेत, अंजलि अरोड़ा, मिक्का सिंह आदि पहुंचे।

Published on:

02 Nov 2025 11:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर रामकथा में मशहूर सिंगर से खींचातानी! बिना भजन गाए लौट गए ‘मासूम शर्मा’

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime : सहारनपुर में तमंचे पर डिस्को ! हाथ में कट्टा लेकर नाच रहे युवक का वीडियो वायरल

Disco
सहारनपुर

UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

UP News
सहारनपुर

Crime : सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार, गलियों में खेलती मासूम बच्चियों को बनाता था निशाना !

Crime
सहारनपुर

खुद को जंजीरों में जकड़कर सांसद इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे युवक ने खड़ा कर दिया हंगामा

saharanpur
सहारनपुर

UP News : कैराना सांसद इकरा के नाम से यूपी सीएम के खिलाफ आपत्तिनजक पोस्ट से मचा हड़कंप, एक गिरफ्तार

MP Iqra
सहारनपुर
