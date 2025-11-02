सहारनपुर रामकथा में मशहूर सिंगर से खींचातानी! बिना भजन गाए लौट गए ‘मासूम शर्मा’

सहारनपुर के शिवधाम में NRI गुप्ता परिवार की ओर से रामकथा का आयोजन कराया गया। सात दिन तक चली इस कथा में देश की कई हस्तियां और संत शामिल हुए। कथा के विराम के दिन हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और मिका सिंह भी इनके साथ खुद को देशी पत्रकार कहने वाले करमू भी आए थे। डॉक्टर कैशानंद गिरी महाराज की कथा अपने रस पर चल रही थी। सभी भक्त कथा का रसपान कर रहे थे कि अचानक हंगामा हो गया। मासूम शर्मा के पीए और उनके साथ आए पत्रकार की गार्ड के साथ बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस भी आ गई और खींचा-तानी हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मासूम शर्मा के साथ आए उनके साथियों को खींचकर बाहर निकाल दिया। इस दौरान मासूम शर्मा के साथ भी तना-तनी हो गई और मासूम शर्मा अपने साथियों के साथ वापस लौट गए।