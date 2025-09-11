UP News : क्लास रूम में टीचर कक्षा तीन के छात्र को पीटा, बच्चों से भी कराई पिटाई!

UP News : मामूली बात पर कक्षा तीन के छात्र को पीटने और बच्चों से पिटवाने का मामला सामने आया है। यह घटना बुधवार की है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नरोत्तमगढ़ में एक पब्लिक स्कूल है। इसी स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने कक्षा तीन के छात्र को पहले खुद पीटा और फिर अन्य बच्चों से भी उसकी पिटाई करवाई।
इस घटना के बाद जब बच्चा घर पहुंचा तो उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो वो स्कूल पहुंचे और घटना का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि शिक्षक ने पहले खुद उनके बच्चे की पिटाई की और फिर अन्य छात्रों से भी उनके बच्चे को पिटवाया। मामला बढ़ा तो जिला मुख्यालय तक जा पहुंचा। परिजनों को विरोध और घटना की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से पूरे मामले में जांच बैठा दी गई।
जांच के निर्देश जारी होने पर स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए बच्चे के परिजनों से मांफी मांगी। इससे भी बच्चे के परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। परिजनों का यही कहना है कि अगर बच्चे ने कोई गलती थी तो शिक्षक उसे डांट सकते थे लेकिन शिक्षक ने खुद भी बच्चे की पिटाई की और अन्य बच्चों से भी उसे पिटवाया। अब यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।