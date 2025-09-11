UP News : क्लास रूम में टीचर कक्षा तीन के छात्र को पीटा, बच्चों से भी कराई पिटाई!

इस घटना के बाद जब बच्चा घर पहुंचा तो उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो वो स्कूल पहुंचे और घटना का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि शिक्षक ने पहले खुद उनके बच्चे की पिटाई की और फिर अन्य छात्रों से भी उनके बच्चे को पिटवाया। मामला बढ़ा तो जिला मुख्यालय तक जा पहुंचा। परिजनों को विरोध और घटना की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से पूरे मामले में जांच बैठा दी गई।