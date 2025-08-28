UP Police : शाकम्भरी मेले में 10 फीट से अधिक उंचे और 12 फीट से अधिक चौड़े डीजे पर प्रतिबंध

UP Police : कांवड़ मेले की तर्ज पर अब शासन ने सहारनपुर की कुलदेवी शाकम्भरी मेले में शामिल होने वाले डीजे की चौड़ाई और ऊंचाई भी निर्धारित कर दी है। सहारनपुर पुलिस का कहना है कि शासन ने शाकम्भरी मेले में शामिल होने वाले डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और अधिकतम चौड़ाई 12 फीट तय की है। इससे अधिक उंचाई और चौड़ाई वाले डीजे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र की सीमा पर चेकिंग होगी।
पुलिस ने शाकम्भरी देवी दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रालियों से यात्रा ना करें। वह सुरक्षित वाहनों में सवार होकर ही दर्शन को जाएं। अब बड़ा सवाल यह है कि शाकम्भरी देवी सहारनपुर की कुलदेवी हैं। सहारनपुर जिले में बड़ी संख्या में किसान हैं जो परम्परागत तरीके से ट्रैक्टर-ट्रालियों में बैठकर ही शाकम्भरी देवी दर्शन को जाते रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की इस अपील को कितने लोग मानते हैं।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर की ओर से यह अपील की गई है कि श्रद्धालु सुरक्षित वाहनों में ही सवार होकर दर्शन के लिए जाएं और शासन की ओर से जारी निर्देशों के पालन करते हुए डीजे की चौड़ाई और लंबाई तय करें। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर यह भी कहना है कि इन नियमों का अनुपालन कराने के लिए गागलहेड़ी, कोतवाली देहात, रामपुर मनिहारान और सरसावा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यानी साफ है कि अगर इस बार आप ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर माता शाकम्भरी देवी के दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस आपको रास्ते में रोक सकती है।