UP Police : शाकम्भरी मेले में 10 फीट से अधिक उंचे और 12 फीट से अधिक चौड़े डीजे पर प्रतिबंध

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर की ओर से यह अपील की गई है कि श्रद्धालु सुरक्षित वाहनों में ही सवार होकर दर्शन के लिए जाएं और शासन की ओर से जारी निर्देशों के पालन करते हुए डीजे की चौड़ाई और लंबाई तय करें। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर यह भी कहना है कि इन नियमों का अनुपालन कराने के लिए गागलहेड़ी, कोतवाली देहात, रामपुर मनिहारान और सरसावा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यानी साफ है कि अगर इस बार आप ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर माता शाकम्भरी देवी के दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस आपको रास्ते में रोक सकती है।