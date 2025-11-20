UP Police गोवांश कटान के आरोपी गैंगस्टर अब्दुल रहमान पर शिकंजा, लाखों की संपत्ति कुर्क

अब्दुल रहमान की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग दो लाख 86 हजार 500 रुपये बताई जा रही है। एसपी सिटी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में हुई है। उन्होंने बताया कि, जनपद में ऐसे जितने भी अपराधी हैं उन सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। पूर्व में भी ऐसे अपराधियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अब आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी और अपराध करने वालों पर इसी तरह से शिकंजा कसा जाएगा।