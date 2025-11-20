UP Police गोवांश कटान के आरोपी गैंगस्टर अब्दुल रहमान पर शिकंजा, लाखों की संपत्ति कुर्क

सहारनपुर पुलिस का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत सहारनपुर पुलिस)
UP Police : सहारनपुर की कोतवाली नगर पुलिस ने गोवंश कटान के आरोपी अब्दुल रहमान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी करीब तीन लाख रुपये कीमत की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। एसपी सिटी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जारी रहेंगी।
सहारनपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान के खिलाफ थाना कुतुबशेर पर मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे की जांच कोतवाली नगर पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी अब्दुल को गैंगस्टर में निरुद्ध करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी सिटी ने बताया कि अब्दुल ने गोवंश कटान से अवैध संपत्ति अर्जित की थी। इसकी संपति का पता लगाया गया तो पता चला कि इसने लाखों रुपये की संपत्ति बनाई है। धारा 14 (1) के तहत इसका एक वाहन और अन्य अचाल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।
अब्दुल रहमान की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग दो लाख 86 हजार 500 रुपये बताई जा रही है। एसपी सिटी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में हुई है। उन्होंने बताया कि, जनपद में ऐसे जितने भी अपराधी हैं उन सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। पूर्व में भी ऐसे अपराधियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अब आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी और अपराध करने वालों पर इसी तरह से शिकंजा कसा जाएगा।
