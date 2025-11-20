Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

UP Police गोवांश कटान के आरोपी गैंगस्टर अब्दुल रहमान पर शिकंजा, लाखों की संपत्ति कुर्क

UP Police : पुलिस का कहना है कि अब्दुल ने सारी संपत्ति अवैध पशु कटान से अर्जित की थी। इसलिए इसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 20, 2025

Saharanpur Police

सहारनपुर पुलिस का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत सहारनपुर पुलिस)

UP Police : सहारनपुर की कोतवाली नगर पुलिस ने गोवंश कटान के आरोपी अब्दुल रहमान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी करीब तीन लाख रुपये कीमत की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। एसपी सिटी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जारी रहेंगी।

गोवंश कटान से अर्जित की थी संपत्ति!

सहारनपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान के खिलाफ थाना कुतुबशेर पर मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे की जांच कोतवाली नगर पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी अब्दुल को गैंगस्टर में निरुद्ध करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी सिटी ने बताया कि अब्दुल ने गोवंश कटान से अवैध संपत्ति अर्जित की थी। इसकी संपति का पता लगाया गया तो पता चला कि इसने लाखों रुपये की संपत्ति बनाई है। धारा 14 (1) के तहत इसका एक वाहन और अन्य अचाल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।

कुर्क संपत्ति की कीमत दो लाख 86 हजार से अधिक

अब्दुल रहमान की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग दो लाख 86 हजार 500 रुपये बताई जा रही है। एसपी सिटी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में हुई है। उन्होंने बताया कि, जनपद में ऐसे जितने भी अपराधी हैं उन सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। पूर्व में भी ऐसे अपराधियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अब आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी और अपराध करने वालों पर इसी तरह से शिकंजा कसा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 09:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Police गोवांश कटान के आरोपी गैंगस्टर अब्दुल रहमान पर शिकंजा, लाखों की संपत्ति कुर्क

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Encounter : सहारनपुर में गोकश ने पुलिस पर चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में…

Encounter
सहारनपुर

मैजिक चालक का RTO ने काटा हेलमेट का चालान, अब सोशल मीडिया पर…

Saharanpur News
सहारनपुर

Crime : सहारनपुर में हथियारों के बल पर दिन-दहाड़े सात लाख रुपये की लूट, पैदल ही भाग गए लुटेरे

Crime
सहारनपुर

UP Crime : सहारनपुर में गोकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक को गोली लगी

Encounter
सहारनपुर

Delhi Blast : यूपी के सहारनपुर पर कड़ी नजर, एजेंसियों ने डाला डेरा

terrorist doctor adil saharanpur jaish mohammed network delhi blast connection
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.