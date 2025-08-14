UP Police : मेरठ रेंज के इन पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेंगे पदक, देखें लिस्ट

UP Police : मेरठ रेंज के पुलिसकर्मियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों और सराहनीय सेवाओं के लिए 79 वें स्वतंत्रता पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इन सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है।
मुख्य आरक्षी चालक नेत्रपाल सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
मुख्य आरक्षी राजेन्द्र सिंह जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
उप निरीक्षक अजीत सिंह जनपद बागपत- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
उप निरीक्षक अरुण कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
मुख्य आरक्षी चालक ओमकार सिंह जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
निरीक्षक परिवहन बिजेन्द्र कुमार जनपद मेरठ- उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह
उप निरीक्षक यातायात मिन्तर सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल रामबरन सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल अमरजीत सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
उप निरीक्षक राम किशन जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल विनोद कुमार जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल संजीव कुमार सोम जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
निरीक्षक मनोज कुमार जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
उप निरीक्षक राजेश कुमार जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल सुन्दर पाल जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल यशवीर सिंह जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
निरीक्षक गोपनीय अजय कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल प्रदीप कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड जनपद मेरठ- सिल्वर
उप निरीक्षक सन्दीप कुमार जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी विकास कुमार जनपद मेरठ- सिल्वर
मुख्य आरक्षी राहुल कुमार जनपद मेरठ- सिल्वर
मुख्य आरक्षी राहुल त्यागी जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी विनीत धामा जनपद हापुड़- सिल्वर
मुख्य आरक्षी राहुल जनपद हापुड़- सिल्वर
मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह जनपद बागपत- सिल्वर
मुख्य आरक्षी निगम चौधरी जनपद हापुड़- सिल्वर
निरीक्षक रण सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक आरमोरर भूषण शरण जनपद मेरठ- सिल्वर
उप निरीक्षक सर्वेश कुमार जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक इन्द्र नारायण प्रजापति जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक उदय सिंह सोलंकी जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक सुभाष बाबू जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक उमाशंकर जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा जनपद हापुड़ सिल्वर
मुख्य आरक्षी चालक प्रताप सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी रघुराज सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी चालक श्री जोगेन्द्र सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
निरीक्षक लेखा रेखा रौतेला जनपद बागपत- सिल्वर