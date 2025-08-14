Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सहारनपुर

UP Police : मेरठ रेंज के इन पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेंगे पदक, देखें लिस्ट

UP Police : मेरठ रेंज के 43 पुलिसकर्मियों को उनकी विशेष सेवा और कार्यों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 14, 2025

Meerut Police
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिसकर्मियों को बधाई देते डीआईजी मेरठ कलानिधी नैथानी

UP Police : मेरठ रेंज के पुलिसकर्मियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों और सराहनीय सेवाओं के लिए 79 वें स्वतंत्रता पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इन सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है।

पुलिस महानिदेशक की ओर से प्रशंसा चिन्ह ( UP Police )


मुख्य आरक्षी चालक नेत्रपाल सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
मुख्य आरक्षी राजेन्द्र सिंह जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
उप निरीक्षक अजीत सिंह जनपद बागपत- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
उप निरीक्षक अरुण कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
मुख्य आरक्षी चालक ओमकार सिंह जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा के लिये पदक (MSM)
निरीक्षक परिवहन बिजेन्द्र कुमार जनपद मेरठ- उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह
उप निरीक्षक यातायात मिन्तर सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल रामबरन सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल अमरजीत सिंह जनपद मेरठ- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
उप निरीक्षक राम किशन जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल विनोद कुमार जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल संजीव कुमार सोम जनपद बुलन्दशहर- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
निरीक्षक मनोज कुमार जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
उप निरीक्षक राजेश कुमार जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल सुन्दर पाल जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल यशवीर सिंह जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह जनपद बागपत- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
निरीक्षक गोपनीय अजय कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल प्रदीप कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह
हैड कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार जनपद हापुड़- सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह

ये भी पढ़ें

खुलासा: 2 करोड़ की 13 कार बरामद, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, लग्जरी कार भी शामिल
उन्नाव
बरामद वाहन (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

ऑपरेशनल कार्यो के आधार पर पुलिस महानिदेशक यूपी का प्रशंसा चिन्ह

अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड जनपद मेरठ- सिल्वर
उप निरीक्षक सन्दीप कुमार जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी विकास कुमार जनपद मेरठ- सिल्वर
मुख्य आरक्षी राहुल कुमार जनपद मेरठ- सिल्वर
मुख्य आरक्षी राहुल त्यागी जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी विनीत धामा जनपद हापुड़- सिल्वर
मुख्य आरक्षी राहुल जनपद हापुड़- सिल्वर
मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह जनपद बागपत- सिल्वर
मुख्य आरक्षी निगम चौधरी जनपद हापुड़- सिल्वर

सेवाभिलेख के आधार पर पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह

निरीक्षक रण सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक आरमोरर भूषण शरण जनपद मेरठ- सिल्वर
उप निरीक्षक सर्वेश कुमार जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक इन्द्र नारायण प्रजापति जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक उदय सिंह सोलंकी जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक सुभाष बाबू जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक उमाशंकर जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
उप निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा जनपद हापुड़ सिल्वर
मुख्य आरक्षी चालक प्रताप सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी रघुराज सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
मुख्य आरक्षी चालक श्री जोगेन्द्र सिंह जनपद बुलन्दशहर- सिल्वर
निरीक्षक लेखा रेखा रौतेला जनपद बागपत- सिल्वर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 09:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / UP Police : मेरठ रेंज के इन पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेंगे पदक, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.