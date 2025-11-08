Vande Bharat :सहारनपुर से लखनऊ के लिए वंदेभारत ट्रेन को आज पीएम मोदी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना!

वंदे भारत ट्रेन पहली बार सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। इसलिए आज का दिन सहारनपुरवासियों के लिए ऐतिहासिक भी होने जा रहा है। अभी तक सहारनपुर से लखनऊ का सफर इतना सुलभ नहीं था जितना अब होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल सेलिब्रेट करने के लिए रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारियां की गई है। जनता की डिमांड पर सहारनपुर नगर विधायक समेत पूर्व सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि सहारनपुर से लखनऊ के लिए वंदेभारत ट्रेन की मांग कर रहे थे। अब सहारनपुर के लोगों का यह सपना पूरा हो गया है। ट्रेन शनिवार सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रवाना हेगी और शनिवार शाम को ही दो बजकर 45 मिनट पर सहारनपुर स्टेशन पर पहुंच जाने की उम्मीद है। यह समय ट्रायल के लिए रखा गया है। इस ट्रेन का समय लखनऊ से सुबह पांच बजे है जबकि सहारनपुर पहुंचने का समय करीब सुबह 12 बजकर 45 मिनट है।