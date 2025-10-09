Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

Weather : एक ही दिन की बरसात ने एसी बंद और ऑन करवा दिए गीजर

wewther: मौसम में तेजी से बदलाव आया है। मौसम विभाग के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि अगले सप्ताह तक वेस्ट में सर्दी बढ़ जाएगी।

less than 1 minute read

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 09, 2025

Weather

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

Weather : वेस्ट यूपी में एक दिन की बरसात ने ही जैसे मौसम को पलट दिया। पारा एक ही रात में इतना नीचे चला गया कि लोगों को एसी के बाद पंखे तक बंद करने पड़ गए। एक ही दिन में लोगों को गीजर याद आ गए। बजार में गीजर की बिक्री बढ़ गई। बरसात के बाद एक ही रात में पारा इतनी तेजी से गिरा कि मौसम में ठंडक बढ़ गई। हालात ये हैं कि अक्टूबर में ही लोगों को नवंबर की सर्दी का अहसास होने लगा है।

अक्टूबर में ही नवंबर की सर्दी का अहसास करा रहा मौसम

सोमवार की दोपहर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ क्षेत्र के मौसम ने करवट ली। यहां सोमवार की दोपहर को बरसात का सिलसिला शुरु हुआ और सोमवार रात को भी बरसात हुई। इसके बाद तो जैसे मौसम ने पलटकर नहीं देखा लेकिन मौसम में ठंडक बढ़ गई। एक सप्ताह पहले तक जो तापमान 30 डिग्री तक चल रहा था वो घटकर 24 डिग्री तक पहुंच गया है। यही कारण है कि लोगों को अक्टूबर में ही नवंबर की सर्दी का अहसास हो रहा है।

अगले एक सप्ताह में तेजी से बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि यह सर्दी की दस्तक हुई है। अब सुबह और शाम को सर्दी बढ़ेगी। इसके बाद सर्दी बढ़ती चली जाएगी। अक्टूबर के अंत तक मौसम में अच्छी खासी सर्दी बढ़ जाएगी। इस बार नवंबर माह में ही सर्दी लोगों को दिसंबर का अहसास करा देगी। कुछ स्थानों पर अभी भी मौसम विभाग के जानकारों ने बरसात होने की आशंका जताई है। गुरुवार को वेस्ट के कई जिलों में सुबह धूंप खिली लेकिन इससे मौसम में गर्मी की दस्तक होने की उम्मीद बहुत कम है।

Updated on:

09 Oct 2025 09:12 am

Published on:

09 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Weather : एक ही दिन की बरसात ने एसी बंद और ऑन करवा दिए गीजर

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

