Weather : एक ही दिन की बरसात ने एसी बंद और ऑन करवा दिए गीजर

मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि यह सर्दी की दस्तक हुई है। अब सुबह और शाम को सर्दी बढ़ेगी। इसके बाद सर्दी बढ़ती चली जाएगी। अक्टूबर के अंत तक मौसम में अच्छी खासी सर्दी बढ़ जाएगी। इस बार नवंबर माह में ही सर्दी लोगों को दिसंबर का अहसास करा देगी। कुछ स्थानों पर अभी भी मौसम विभाग के जानकारों ने बरसात होने की आशंका जताई है। गुरुवार को वेस्ट के कई जिलों में सुबह धूंप खिली लेकिन इससे मौसम में गर्मी की दस्तक होने की उम्मीद बहुत कम है।