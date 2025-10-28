Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

सहारनपुर में बॉयलर फटने से मरे मजदूरों की प्राइवेट पार्ट से हुई शिनाख्त, अलग-अलग धर्म के थे दोनों

Saharanpur : टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया था। लपटों की चपेट में आकर दो मजदूरों की मौत हो गई थी। इनकी शिनाख्त न हीं हो पा रही थी।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 28, 2025

Saharanpur

फैक्ट्री का बॉयलर

Saharanpur : पेपर मिल रोड स्थित फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मरने वाले दोनों मजदूरों की पहचान उनके प्राइवेट पार्ट से हुई। दरअसल दोनों इतनी बुरे तरह से जल चुके थे कि इनके चेहरों से पहचान करना मुश्किल हो रहा था। कपड़े भी नहीं बचे थे। बाद में लोगों ने सिर्फ यही दिमाग लगाया कि दोनों अलग-अलग धर्म के हैं तो इनके प्राइवेट पार्ट से शिनाख्त की जा सकती है।

लपटों से बुरी तरह झुलस गए थे दोनों

26 अक्टूबर को सहारनपुर के पेपर मिल रोड पर शेखपुरा गांव के पास स्थित बी एंड एन पायरोलाइसिस नाम की फैक्ट्री में तेज धमका हुआ था। इस दुर्घटना में दो मजदूरों की मौत हो गई थी। इनके अलावा फैक्ट्री मालिक और पांच मजदूर झुलस गए थे। मरने वाले दोनों मजदूरों के नाम बिल्लू और शोएब थे। फैक्ट्री से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह आशंका जताई थी कि मरने वाले दोनों मजदूर बिल्लू और शोएब हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब अस्पताल पहुंचे दोनों के परिजनों ने इनके शव पहचानने से ही इंकार कर दिया।

परिवार वालों ने शिनाख्त से कर दिया इंकार

परिवार वालों के शिनाख्त से इंकार करने पर यह मामला और विकट हो गया। पुलिस के लिए यह सवाल और कठिन बनता जा रहा था कि दोनों की पहचान कैसे हो। धमाके के बाद सिर्फ दोनों ही गायब थे। ऐसे में यह तो लगभग साफ हो गया था कि मरने वाले दोनों शोएब और बिल्लू हैं लेकिन बिल्लू का शव कौन सा है और शोएब का शव कौन सा है यह पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद दोनों की पहचान दोनों के प्राइवेट पार्ट से की गई। इससे पता चल गया कि शोएब का शव कौन सा है और बिल्लू का शव कौन सा है।

घायलों का चल रहा देहरादून में उपचार ( Saharanpur )

इस दुर्घटना में घायल हुए फैक्ट्री मालिक और अन्य कर्मचारियों का उपचार देहरादून स्थित एक प्राईवेट अस्पताल में चल रहा है। इन सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। इस घटना के बाद फैक्ट्री के लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। प्राथमिक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि फैक्ट्री मानकों के अनुरूप नहीं चल रही थी। अब इसकी भी जांच की जा रही है। दमकल विभाग इस बात का पता लगा है कि आग किना कारणों से लगी और क्या लापरवाही बरती गई। इसके साथ ही अन्य विभाग ये जांच कर रहे हैं कि फैक्ट्री के मानक पूरे थे या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर में बॉयलर फटने से मरे मजदूरों की प्राइवेट पार्ट से हुई शिनाख्त, अलग-अलग धर्म के थे दोनों

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Viral मेरठ के बाद अब सहारनपुर में माफी मंगवाने और उठक-बैठक लगवाने का वीडियो वायरल

Saharanpur Viral
सहारनपुर

UP Crime : मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने उठाया तमंचा और छोटे को मार दी गोली, हालत गंभीर

saharanpur crime
सहारनपुर

Petrol बिना हेलमेट ले रहे थे तेल ! अचानक हो गई सीओ प्रिया यादव की एंट्री

Saharanpur Police
सहारनपुर

UP Crime सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़

सहारनपुर

Imran Masood : भगत सिंह की तुलना हमास से करके घिरे सांसद इमरान मसूद, विरोध में उतरा पंजाबी समाज

bhagat singh
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.