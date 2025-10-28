सहारनपुर में बॉयलर फटने से मरे मजदूरों की प्राइवेट पार्ट से हुई शिनाख्त, अलग-अलग धर्म के थे दोनों

परिवार वालों के शिनाख्त से इंकार करने पर यह मामला और विकट हो गया। पुलिस के लिए यह सवाल और कठिन बनता जा रहा था कि दोनों की पहचान कैसे हो। धमाके के बाद सिर्फ दोनों ही गायब थे। ऐसे में यह तो लगभग साफ हो गया था कि मरने वाले दोनों शोएब और बिल्लू हैं लेकिन बिल्लू का शव कौन सा है और शोएब का शव कौन सा है यह पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद दोनों की पहचान दोनों के प्राइवेट पार्ट से की गई। इससे पता चल गया कि शोएब का शव कौन सा है और बिल्लू का शव कौन सा है।