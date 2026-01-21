Transfer of 14 judges: एएसपी अनुज चौधरी व अन्य पर मुकदमा दर्ज का आदेश देने वाले जज भी शामिल

उत्तर प्रदेश के संभल के नखासा थाना क्षेत्र अंतर्गत खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 24 फरवरी 2024 को घर से टोस्ट बेचने के लिए निकले उनके बेटे आलम को शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस ने गोली मार दी। जिसमें तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी, संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया था। 6 फरवरी 2025 को दायर की गई याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले यामीन की तरफ से वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने बताया कि उनके मुवक्किल ने पुलिस से छिपकर बेटे का इलाज कराया। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।