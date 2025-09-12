संभल में गूंजे भारत माता के जयकारे, ‘द बंगाल फाइल्स’ पर श्रीकल्कि पीठाधीश्वर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

Sambhal News Today In Hindi: संभल में श्रीकल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने भक्तों के साथ निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ देखी। इस विशेष अवसर पर श्रीकल्कि धाम की ओर से पूरा हॉल बुक किया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में कल्कि भक्त मौजूद रहे।
फिल्म देखने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कहा कि यह फिल्म इतिहास की अनकही और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करती है। उन्होंने इतिहास को भविष्य का आईना बताते हुए कहा कि ‘द बंगाल फाइल्स’ का निर्माण और उसका रिलीज होना भारतीय समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
आचार्य ने यह भी कहा कि इस तरह की फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही रिलीज हो पाना संभव हो पाया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को अवश्य देखें क्योंकि इससे देश में सक्रिय विभाजनकारी शक्तियों की पहचान हो सकेगी।
फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि वे बंगाल को बांग्लादेश बनाने की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश दोबारा विभाजन नहीं चाहता।
आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की दलेरी और राष्ट्रभक्ति की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हिंसा और अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझाती है और समाज को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है।