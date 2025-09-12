Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

संभल में गूंजे भारत माता के जयकारे, ‘द बंगाल फाइल्स’ पर श्रीकल्कि पीठाधीश्वर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

Sambhal News: यूपी के संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने भक्तों संग द बंगाल फाइल्स देखी और इसे इतिहास का सच बताकर विवेक अग्निहोत्री की सराहना की।

सम्भल

Mohd Danish

Sep 12, 2025

acharya pramod krishnam reaction on the bengal files movie in sambhal
संभल में गूंजे भारत माता के जयकारे | Image Source - Social Media 'X'

Sambhal News Today In Hindi: संभल में श्रीकल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने भक्तों के साथ निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ देखी। इस विशेष अवसर पर श्रीकल्कि धाम की ओर से पूरा हॉल बुक किया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में कल्कि भक्त मौजूद रहे।

फिल्म पर आचार्य की पहली प्रतिक्रिया

फिल्म देखने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कहा कि यह फिल्म इतिहास की अनकही और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करती है। उन्होंने इतिहास को भविष्य का आईना बताते हुए कहा कि ‘द बंगाल फाइल्स’ का निर्माण और उसका रिलीज होना भारतीय समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी और फिल्म रिलीज पर टिप्पणी

आचार्य ने यह भी कहा कि इस तरह की फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही रिलीज हो पाना संभव हो पाया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को अवश्य देखें क्योंकि इससे देश में सक्रिय विभाजनकारी शक्तियों की पहचान हो सकेगी।

ममता बनर्जी पर सीधा हमला

फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि वे बंगाल को बांग्लादेश बनाने की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश दोबारा विभाजन नहीं चाहता।

विवेक अग्निहोत्री की सराहना

आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की दलेरी और राष्ट्रभक्ति की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हिंसा और अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझाती है और समाज को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है।

Published on:

12 Sept 2025 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में गूंजे भारत माता के जयकारे, ‘द बंगाल फाइल्स’ पर श्रीकल्कि पीठाधीश्वर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

