संभल में गूंजे भारत माता के जयकारे, ‘द बंगाल फाइल्स’ पर श्रीकल्कि पीठाधीश्वर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

Sambhal News Today In Hindi: संभल में श्रीकल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने भक्तों के साथ निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ देखी। इस विशेष अवसर पर श्रीकल्कि धाम की ओर से पूरा हॉल बुक किया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में कल्कि भक्त मौजूद रहे।