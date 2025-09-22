ASP अनुज चौधरी का ट्रांसफर! सांसद बर्क का बड़ा बयान, बोले- उनके जाने के बाद अब संभल में शांति रहेगी

Sambhal News Hindi: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने ASP अनुज चौधरी के बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को पुलिस सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी घटना में पुलिस अफसर का रोल गलत हो, तो सरकार को उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इसके उलट उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। अब उनकी फिरोजाबाद में पोस्टिंग के बाद संभल में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। सांसद ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसले उन अधिकारियों के लिए संदेश हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं।