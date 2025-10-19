हैवानियत की हद! युवक की आंख फोड़ी, सिर कुचला और शव झाड़ियों में फेंका; पुलिस के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी गुत्थी

संभल पुलिस ने इस निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कई विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस ने आटा मॉल से लेकर मझावली मील तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

शनिवार रात 12 बजे से सुबह चार बजे के बीच हाईवे पर गुजरने वाले सभी संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज में हत्या से जुड़ा कोई अहम सुराग हाथ लग सकता है।