हैवानियत की हद! युवक की आंख फोड़ी, सिर कुचला और शव झाड़ियों में फेंका; पुलिस के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी गुत्थी

Brutal murder in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार सुबह मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर गांव आटा के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिर और चेहरा बुरी तरह कुचले हुए थे, जबकि युवक की एक आंख फोड़ दी गई थी। यह मंजर देखकर मौके पर पहुंचे राहगीरों के रोंगटे खड़े हो गए।
सूचना मिलते ही एएसपी कुलदीप सिंह और सीओ मनोज कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि हत्या कहीं और की गई और शव यहां लाकर फेंका गया है।
पुलिस ने जब घटनास्थल की बारीकी से तलाशी ली तो शव के पास से खून से सना जूट का बैग और ऊनी बेडशीट बरामद हुई। दिलचस्प बात यह रही कि झाड़ियों के आसपास संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह शक और गहराया कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और सबूत मिटाने के लिए शव यहां फेंका गया।
मृतक नीले रंग का अंडरवियर और पीले रंग की शर्ट पहने हुए था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
संभल पुलिस ने इस निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कई विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस ने आटा मॉल से लेकर मझावली मील तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
शनिवार रात 12 बजे से सुबह चार बजे के बीच हाईवे पर गुजरने वाले सभी संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज में हत्या से जुड़ा कोई अहम सुराग हाथ लग सकता है।
जांच में जुटी पुलिस टीमों का कहना है कि हत्या की बर्बरता देखकर यह साफ है कि मामला निजी रंजिश या अवैध संबंधों से जुड़ा हो सकता है। शव के सिर, चेहरे और पेट पर गहरे घावों के निशान मिले हैं।
एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि बनियाठेर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शिनाख्त के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। पहचान होते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने और गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है।
