सम्भल

हैवानियत की हद! युवक की आंख फोड़ी, सिर कुचला और शव झाड़ियों में फेंका; पुलिस के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी गुत्थी

Sambhal News: संभल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का सिर और चेहरा बुरी तरह कुचला गया था और एक आंख फोड़ दी गई थी। पुलिस ने हत्या का शक जताते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। मामला रंजिश या अवैध संबंधों से जुड़ा माना जा रहा है।

2 min read

सम्भल

image

Mohd Danish

Oct 19, 2025

brutal murder sambhal highway youth body found eyes crushed

हैवानियत की हद! Image Source - 'FB'

Brutal murder in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार सुबह मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर गांव आटा के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिर और चेहरा बुरी तरह कुचले हुए थे, जबकि युवक की एक आंख फोड़ दी गई थी। यह मंजर देखकर मौके पर पहुंचे राहगीरों के रोंगटे खड़े हो गए।

सूचना मिलते ही एएसपी कुलदीप सिंह और सीओ मनोज कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि हत्या कहीं और की गई और शव यहां लाकर फेंका गया है।

शव के पास मिला खून सना बैग और बेडशीट

पुलिस ने जब घटनास्थल की बारीकी से तलाशी ली तो शव के पास से खून से सना जूट का बैग और ऊनी बेडशीट बरामद हुई। दिलचस्प बात यह रही कि झाड़ियों के आसपास संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह शक और गहराया कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और सबूत मिटाने के लिए शव यहां फेंका गया।

मृतक नीले रंग का अंडरवियर और पीले रंग की शर्ट पहने हुए था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सीसीटीवी फुटेज से तलाशे जा रहे हैं सुराग

संभल पुलिस ने इस निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कई विशेष टीमें गठित की हैं। पुलिस ने आटा मॉल से लेकर मझावली मील तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
शनिवार रात 12 बजे से सुबह चार बजे के बीच हाईवे पर गुजरने वाले सभी संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज में हत्या से जुड़ा कोई अहम सुराग हाथ लग सकता है।

रंजिश या अवैध संबंधों में हत्या की आशंका

जांच में जुटी पुलिस टीमों का कहना है कि हत्या की बर्बरता देखकर यह साफ है कि मामला निजी रंजिश या अवैध संबंधों से जुड़ा हो सकता है। शव के सिर, चेहरे और पेट पर गहरे घावों के निशान मिले हैं।

एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि बनियाठेर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शिनाख्त के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। पहचान होते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने और गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है।

Updated on:

19 Oct 2025 11:30 pm

Published on:

19 Oct 2025 11:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / हैवानियत की हद! युवक की आंख फोड़ी, सिर कुचला और शव झाड़ियों में फेंका; पुलिस के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी गुत्थी

सम्भल

उत्तर प्रदेश

