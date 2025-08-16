चेहल्लुम के हजारों लोगों के जुलूस में घुस गया सांड, बीच में दौड़ा… लोगों को उठाकर पटका

शुक्रवार शाम को नखासा थाना क्षेत्र के नखासा चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ के बीच सांड अचानक घुस गया, जिससे भगदड़ मच गई। सांड ने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिसके कारण करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां सीओ आलोक भाटी ने उनकी हालत जानी और घटना की जानकारी ली।