चेहल्लुम के हजारों लोगों के जुलूस में घुस गया सांड, बीच में दौड़ा… लोगों को उठाकर पटका

यूपी के संभल जिले में चेहल्लुम का जुलूस निकल रहा था, इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पर चल रही थी। इसी जुलूस की भीड़ में एक सांड घुस गया। सांड सड़क पर इधर उधर भागने लगा। लोगों को उठा-उठाकर पटकने लगा। इस दौरान भीड़ में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
शुक्रवार शाम को नखासा थाना क्षेत्र के नखासा चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ के बीच सांड अचानक घुस गया, जिससे भगदड़ मच गई। सांड ने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिसके कारण करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां सीओ आलोक भाटी ने उनकी हालत जानी और घटना की जानकारी ली।
सांड के भीड़ में घुसने के बाद लोग इधर-उधर भागने लगे। जुलूस में पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई। वहीं, इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी भी इधर-उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।
सूचना लगते ही सीओ आलोक भाटी भी घायलों का हाल जानने के लिए निजी अस्पतालों में पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। भीड़ के बीच में घुसकर आवारा सांड द्वारा हमला करने का LIVE वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।