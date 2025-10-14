संभल में बुलडोजर कार्रवाई! 30 साल पुरानी मस्जिद ढही; दो थानों की पुलिस और पीएसी रही मौजूद

Bulldozer action on 30 year old mosque in Sambhal: संभल जिले में मंगलवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। यह मस्जिद श्रीकल्कि धाम मंदिर से सटी हुई थी और पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एक घंटे तक चले इस अभियान में किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ और प्रशासन ने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया।