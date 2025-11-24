Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

Sambhal News: बदायूं-संभल बॉर्डर पर सोमवार दोपहर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दिल्ली–बदायूं हाईवे पर चलती हुई वैगनआर कार आग की लपटों में घिर गई। कुछ ही सेकंड में आग का गोला बनी गाड़ी से यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनकर लोग दौड़ पड़े।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 24, 2025

car fire badaun sambhal border wagonr burnt highway

चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें | AI Generated Image

Car fire video in Sambhal: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर संभल और बदायूं जिले की सीमा के पास स्थित कदराबाद ईंट भट्ठा क्षेत्र में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार से जा रही एक वैगनआर कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। कार में सवार लोग किसी तरह दरवाजा खोलकर और खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदे, जिससे सभी की जान बच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार आग का गोला बनी नजर आ रही है।

लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठीं

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार से निकली आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन जलकर राख हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही बदायूं और संभल जिलों से फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल जवानों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग को नियंत्रित किया जा सका। हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।

कार में अचानक धुआं उठा तो तुरंत वाहन रोका

यह कार बदायूं जिले के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के दांदरा निवासी विजय सिंह पुत्र अमर सिंह की थी। विजय अपने साथियों के साथ नोएडा से अपने गांव दांदरा लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी में अचानक तेज धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वाहन रोक दिया। रुकते ही लपटें तेजी से उठीं और कुछ ही सेकंड में कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। विजय सिंह ने बताया कि अगर वे एक-दो मिनट और देर करते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

वाहन पूरी तरह खाक

विजय सिंह के अनुसार यह गाड़ी उन्होंने सिर्फ छह महीने पहले खरीदी थी और गाड़ी की स्थिति बिल्कुल नई थी। हादसे में गाड़ी पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल गई। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 01:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में 24 नवंबर हिंसा की पहली बरसी: शहर किले में तब्दील, ड्रोन से निगरानी; पुलिस अलर्ट मोड पर

sambhal violence anniversary security alert drone surveillance police action
सम्भल

प्रेम संबंधों में बाधा बना पति: महिला ने प्रेमी संग रची कत्ल की साजिश; फंदे पर लटकाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा; ऐसे हुआ खुलासा

sambhal woman lover murder husband hanging drama
सम्भल

कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा है संभल सीओ का ऑफिस, पढ़ें पूरी खबर

shariq satha seized land co asmoli office construction sambhal
सम्भल

मुसलमान देशभक्त था, है और रहेगा! सपा विधायक का बीजेपी पर सीधा वार, कहा- नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी

iqbal mahmood muslims patriotism controversy on delhi blast statement Sambhal
सम्भल

दिनदहाड़े लूट से हड़कंप: सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार; बदमाश यूपी छोड़ गए तो फिर लूट कौन कर रहा?

exporter house loot samajwadi mla pinky yadav questions cm yogi
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.