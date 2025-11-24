जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें | AI Generated Image
Car fire video in Sambhal: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर संभल और बदायूं जिले की सीमा के पास स्थित कदराबाद ईंट भट्ठा क्षेत्र में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार से जा रही एक वैगनआर कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। कार में सवार लोग किसी तरह दरवाजा खोलकर और खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदे, जिससे सभी की जान बच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार आग का गोला बनी नजर आ रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार से निकली आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन जलकर राख हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही बदायूं और संभल जिलों से फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल जवानों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग को नियंत्रित किया जा सका। हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।
यह कार बदायूं जिले के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के दांदरा निवासी विजय सिंह पुत्र अमर सिंह की थी। विजय अपने साथियों के साथ नोएडा से अपने गांव दांदरा लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी में अचानक तेज धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वाहन रोक दिया। रुकते ही लपटें तेजी से उठीं और कुछ ही सेकंड में कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। विजय सिंह ने बताया कि अगर वे एक-दो मिनट और देर करते तो बड़ा हादसा हो सकता था।
विजय सिंह के अनुसार यह गाड़ी उन्होंने सिर्फ छह महीने पहले खरीदी थी और गाड़ी की स्थिति बिल्कुल नई थी। हादसे में गाड़ी पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल गई। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।
