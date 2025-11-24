जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

यह कार बदायूं जिले के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के दांदरा निवासी विजय सिंह पुत्र अमर सिंह की थी। विजय अपने साथियों के साथ नोएडा से अपने गांव दांदरा लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी में अचानक तेज धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वाहन रोक दिया। रुकते ही लपटें तेजी से उठीं और कुछ ही सेकंड में कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। विजय सिंह ने बताया कि अगर वे एक-दो मिनट और देर करते तो बड़ा हादसा हो सकता था।