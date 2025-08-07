7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

Sambhal News: चाइनीज मांझे से सफाईकर्मी की गर्दन कटी, मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा

Sambhal News: संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियों से लौट रहे एक सफाई कर्मचारी की गर्दन चाइनीज़ मांझे से कट गई। घायल कर्मी की हालत गंभीर थी, लेकिन समय रहते अस्पताल पहुंचने से जान बच गई।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 07, 2025

chinese manja injures sanitation worker in sambhal up
Sambhal News: चाइनीज मांझे से सफाईकर्मी की गर्दन कटी | Image Source - Social Media

Chinese manja injures sanitation worker in Sambhal UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे में सफाई कर्मचारी की गर्दन चाइनीज़ मांझे से बुरी तरह कट गई। घटना उस वक्त हुई जब सफाई कर्मचारी दयाराम सिंह बहजोई में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक से लौट रहे थे। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित की गई थी।

दयाराम सिंह, जो मुरादाबाद जनपद के शंकरपुर गांव (थाना छजलैट) के रहने वाले हैं, वर्तमान में असमोली ब्लॉक में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। बुधवार शाम वे अपने भाई रामोतार के साथ बाइक पर सवार होकर बैठक से लौट रहे थे। शाम लगभग 6:30 बजे जैसे ही उनकी बाइक चौधरी सराय चौराहे के पास पहुंची, हवा में लटक रहे प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे ने अचानक उनकी गर्दन को काट दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मांझे की धार इतनी तेज थी कि दयाराम की गर्दन की दो नसें कट गईं। घटना होते ही उनके भाई रामोतार ने बाइक को रोका और तुरंत गंभीर रूप से घायल दयाराम को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि यदि इलाज में कुछ ही मिनट की देरी होती, तो उनकी जान जाना तय था। फिलहाल दयाराम की हालत स्थिर बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

UP Flood: मेरठ-बिजनौर में बाढ़ का कहर, डूबी पांडवों की नगरी, टूटा जनजीवन का तंत्र, नावें बनीं जीवन रेखा
बिजनोर
up flood meerut bijnor ganga river hastinapur submerged villages destroyed crops

क्यों है चाइनीज़ मांझा जानलेवा?

चाइनीज़ मांझा, जिसे 'नायलॉन कोटेड ग्लास मांझा' भी कहा जाता है पर प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मांझा न सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है, बल्कि पक्षियों और जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो चुका है। बावजूद इसके, प्रशासनिक सख्ती में ढिलाई की वजह से हादसे थम नहीं रहे।

प्रशासन के लिए बड़ा सवाल

यह हादसा न सिर्फ इंसानियत को झकझोरने वाला है, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे के मद्देनज़र तैयारियों का जायजा लेने जा रहे कर्मचारियों की सुरक्षा यदि इस स्तर पर खतरे में है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की कल्पना की जा सकती है।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बाजारों में खुलेआम बिक रहे इन जानलेवा मांझों पर नकेल कसना समय की मांग है। साथ ही, हर साल स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति जैसे मौकों पर इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिन पर समय रहते रोक लगाना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 07:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal News: चाइनीज मांझे से सफाईकर्मी की गर्दन कटी, मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.