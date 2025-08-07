Sambhal News: चाइनीज मांझे से सफाईकर्मी की गर्दन कटी, मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा

दयाराम सिंह, जो मुरादाबाद जनपद के शंकरपुर गांव (थाना छजलैट) के रहने वाले हैं, वर्तमान में असमोली ब्लॉक में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। बुधवार शाम वे अपने भाई रामोतार के साथ बाइक पर सवार होकर बैठक से लौट रहे थे। शाम लगभग 6:30 बजे जैसे ही उनकी बाइक चौधरी सराय चौराहे के पास पहुंची, हवा में लटक रहे प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे ने अचानक उनकी गर्दन को काट दिया।