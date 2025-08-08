CM Yogi Sambhal: CM योगी का बड़ा आरोप! कांग्रेस ने कराया नरसंहार, सपा ने छिपाई सच्चाई, वोटबैंक बचाने की साजिश

CM Yogi Sambhal speech congress spa massacre claim historical truth: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने यहां नरसंहार कराए और समाजवादी पार्टी ने उन घटनाओं को छिपाने की कोशिश की। योगी ने दावा किया कि यदि संभल की पौराणिक और ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ जाती, तो इन दलों का वोटबैंक खतरे में पड़ जाता।