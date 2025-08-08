8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

CM Yogi Sambhal: CM योगी का बड़ा आरोप! कांग्रेस ने कराया नरसंहार, सपा ने छिपाई सच्चाई, वोटबैंक बचाने की साजिश

CM Yogi Sambhal News: संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहां नरसंहार कराए और सपा ने सच्चाई छिपाई।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 08, 2025

cm yogi sambhal speech congress spa massacre claim historical truth
CM Yogi Sambhal: CM योगी का बड़ा आरोप! Image Source - Social Media

CM Yogi Sambhal speech congress spa massacre claim historical truth: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने यहां नरसंहार कराए और समाजवादी पार्टी ने उन घटनाओं को छिपाने की कोशिश की। योगी ने दावा किया कि यदि संभल की पौराणिक और ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ जाती, तो इन दलों का वोटबैंक खतरे में पड़ जाता।

संभल को बताया सनातन परंपरा का पवित्र स्थल

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल कोई विवादित स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में वर्णित एक पवित्र स्थान है। उन्होंने हरिहर मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक साथ पूजन होता है, उसे हरिहर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का दसवां अवतार कल्कि संभल में ही होगा।

ये भी पढ़ें

UP Flood: खतरे के निशान पर कोसी नदी! पहाड़ों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बढ़ा बाढ़ का खतरा, 15 हजार हेक्टेयर फसलें तबाह
मुरादाबाद
kosi river water level flood alert uttarakhand dams release UP

धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का संकल्प

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कंद पुराण में संभल को भगीरथी गंगा और रामगंगा नदियों के बीच स्थित बताया गया है, जिसकी परिधि 36 किलोमीटर है। यहां 68 तीर्थ स्थल, 19 पवित्र कुएं और 284 कोसी परिक्रमा पथ था। विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक साजिशों के कारण इन स्थलों को नष्ट करने का प्रयास हुआ।

उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार इन सभी पवित्र स्थलों और मार्गों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण धार्मिक पुनर्जागरण और विकास को साथ लेकर चला।

विपक्ष पर सीधा हमला

सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि जिनकी राजनीतिक विरासत भारत की सांस्कृतिक सच्चाइयों को नकारने पर टिकी है, उन्हें हिंदू परंपराएं विवादास्पद लगती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें संभल को दंगा प्रभावित क्षेत्र बनाना और इसकी धार्मिक पहचान मिटाना चाहती हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगी।

परियोजनाओं का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने संभल में 659 करोड़ रुपये की 222 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सच्चा विकास तभी संभव है जब हम अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़ें।

स्थानीय विवाद और पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि पिछले वर्ष संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर विवाद हुआ था। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कराया गया, जिसके दौरान झड़प में पांच लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए थे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क, मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली और 2,750 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 08:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / CM Yogi Sambhal: CM योगी का बड़ा आरोप! कांग्रेस ने कराया नरसंहार, सपा ने छिपाई सच्चाई, वोटबैंक बचाने की साजिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.