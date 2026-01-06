सुबह की धुंध में खुला बिजली चोरी का खेल: संभल में 101 जगह कार्रवाई, खास डिवाइस और ड्रोन ने खोली पोल

Power Theft Sambhal: संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली निगम ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। सोमवार सुबह शुरू हुई इस सघन कार्रवाई में शहर के 52 और पूरे जिले में कुल 101 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। छापेमारी के दौरान मुस्तफा मस्जिद, दीपासराय, खग्गू सराय, तिमरदास सराय और सरायतरीन जैसे संवेदनशील इलाकों में अवैध कनेक्शन सामने आए। निगम ने सभी मामलों में लोड आकलन और जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।