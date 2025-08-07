7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 546 करोड़ की योजनाओं की सौगात, शाही जामा मस्जिद का हेलिकॉप्टर से किया सर्वे

CM Yogi Sambhal Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दौरे में 546.25 करोड़ रुपये की 221 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही 2024 की हिंसा के बाद पहली बार शाही जामा मस्जिद का हेलिकॉप्टर से निरीक्षण किया और आनंदपुर गांव में जिला मुख्यालय के लिए भूमि पूजन किया।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 07, 2025

cm yogi sambhal visit 546 crore projects shahi jama masjid helicopter survey
संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ | Image Source - Social Media

CM Yogi Sambhal Visit 546 Crore Projects: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर संभल पहुंचे। यह दौरा कई मायनों में खास है। एक ओर जहां उन्होंने जिले को 546.25 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी, वहीं 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद उनका यह पहला दौरा भी रहा।

सीएम योगी का हेलिकॉप्टर सुबह 10 बजे के करीब नवीन पुलिस लाइन, बहजोई में उतरा। इससे पहले उन्होंने संभल शहर के ऊपर हवाई सर्वे किया और शाही जामा मस्जिद पर तीन बार चक्कर लगाकर स्थिति का जायज़ा लिया। यह वही विवादित स्थल है, जहां बीते वर्ष हिंसक घटना हुई थी।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर यमुना नदी में अवैध खनन पर रोक की मांग, दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र
नई दिल्ली
yamuna illegal sand mining delhi cm letter to yogi adityanath

221 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 221 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 108 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 113 पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से जिले के आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

आनंदपुर गांव में जिला मुख्यालय भवन के लिए भूमि पूजन

मुख्यमंत्री इसके बाद संभल के गांव आनंदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित जिला मुख्यालय भवन के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान एक रोचक दृश्य भी देखने को मिला। जब पूजा के दौरान दक्षिणा देने की बारी आई, तो मुख्यमंत्री योगी अपनी जेब टटोलने लगे, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी जेब से एक नोट निकालकर उन्हें थमा दिया। इस आत्मीय और सहज पल ने वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

भूमि पूजन समारोह में सीएम योगी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री व चंदौसी विधायक गुलाब देवी, जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू और संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया शामिल रहे।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद

सीएम योगी के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। विशेष रूप से शाही जामा मस्जिद क्षेत्र और हवाई सर्वे के दौरान एयरस्पेस को पूरी तरह से क्लियर किया गया था। सीएम के काफिले के मार्ग पर पुलिस और पीएसी की टीमें पहले से तैनात थीं।

संदेश साफ: विकास भी, सख्ती भी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं की घोषणा भर नहीं था, बल्कि यह एक स्पष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी था। 2024 की हिंसा के बाद पहली बार सीएम का मस्जिद क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, हवाई सर्वे और सुरक्षा समीक्षा यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में शांति-सद्भाव और विकास को प्राथमिकता देगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 11:57 am

Published on:

07 Aug 2025 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 546 करोड़ की योजनाओं की सौगात, शाही जामा मस्जिद का हेलिकॉप्टर से किया सर्वे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.