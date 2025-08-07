संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 546 करोड़ की योजनाओं की सौगात, शाही जामा मस्जिद का हेलिकॉप्टर से किया सर्वे

मुख्यमंत्री इसके बाद संभल के गांव आनंदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित जिला मुख्यालय भवन के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान एक रोचक दृश्य भी देखने को मिला। जब पूजा के दौरान दक्षिणा देने की बारी आई, तो मुख्यमंत्री योगी अपनी जेब टटोलने लगे, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी जेब से एक नोट निकालकर उन्हें थमा दिया। इस आत्मीय और सहज पल ने वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।