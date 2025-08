Anuj Chaudhary Promotion: CO अनुज चौधरी का होगा प्रमोशन, बनेंगे ASP, संभल हिंसा और बयानबाजी से रहे चर्चा में

CO Anuj Chaudhary promotion first asp from sports quota up police: उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित अधिकारी सीओ अनुज चौधरी को जल्द ही प्रमोशन मिलने जा रहा है। सरकार उन्हें एडिशनल एसपी (Additional SP) बनाने की तैयारी कर चुकी है। सबसे खास बात यह है कि वे खेल कोटे से एडिशनल एसपी बनने वाले पहले अधिकारी होंगे। 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी को 12 साल की सेवा पूरी होने के आधार पर यह प्रमोशन मिल रहा है।