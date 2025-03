CO अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस नेता ने लगाया नफरत फैलाने का आरोप – CO Anuj Chaudhary Sambhal

CO Anuj Chaudhary: संभल में CO अनुज चौधरी के खिलाफ कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने शिकायत दर्ज की है।

सम्भल•Mar 08, 2025 / 07:30 am

CO Anuj Chaudhary Sambhal News: सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के संभल में CO अनुज चौधरी (CO Anuj Chaudhary Sambhal) के खिलाफ कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने शिकायत दर्ज की है। गोस्वामी का आरोप है कि CO धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने DIG मुरादाबाद और DGP उत्तर प्रदेश से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ईमानदारी बनी रहे।

जानें क्या है पूरा मामला? गुरुवार को संभल जिले में हाल ही में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान CO अनुज चौधरी (CO Anuj Chaudhary Sambhal) ने होली और ईद के मद्देनजर असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो होली वाले दिन घर में ही रहे। यदि कानून-व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। यह भी पढ़ें यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के दो सदस्य, हाईस्कूल का अंग्रेजी पेपर देते गिरफ्तार शांति समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीओ चौधरी ने कहा, “जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं.” मालूम हो कि होली का त्यौहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमा की नमाज भी होगी। शांति समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीओ चौधरी ने कहा, “जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं.” मालूम हो कि होली का त्यौहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमा की नमाज भी होगी। CO Anuj Chaudhary Sambhal की अपील जबरदस्ती रंग ना लगाएं सीओ अनुज चौधरी (CO Anuj Chaudhary Sambhal) ने कहा, ”होली का दिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से ना निकले.” CO ने लोगों से अपील की कि वे उन लोगों को जबरदस्ती रंग ना लगाएं जो होली नहीं मनाना चाहते।

