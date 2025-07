सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़े भक्त, शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

First Monday of Sawan in sambhal: सावन माह का आरंभ होते ही देशभर में भगवान शिव की भक्ति का माहौल बन गया है। सावन के पहले सोमवार पर संभल की कल्कि नगरी शिवभक्ति से सराबोर रही। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की।