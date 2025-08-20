जब डीएम बने बच्चों के खेल के साथी! दिव्यांग बच्चों संग खेलते दिखे कैरम लूडो, बच्चों ने गीतों से बांधा समा

DM inspection divyang school children talent in Sambhal: यूपी के संभल जिले के केएसजे हाईस्कूल आवासीय दिव्यांग विद्यालय में बुधवार का दिन खास रहा। यहां निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया और मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने बच्चों के साथ समय बिताया। इस दौरान डीएम ने श्रवण बाधित बच्चों के साथ कैरम और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ लूडो खेलकर सभी को चौंका दिया। विद्यालय परिसर में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और उत्साह देखने लायक था।