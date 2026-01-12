यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात: आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल की मासूम को नोच डाला, अंग लेकर भागे

Stray dogs kill 9 year old girl sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव पौटा में 9 वर्षीय मासूम रिया गौतम को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोंच-नोंचकर मार डाला। बताया जा रहा है कि रिया शाम करीब सवा पांच बजे खेत से घर लौट रही थी, तभी श्मशान घाट के पास अचानक कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।