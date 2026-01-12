12 जनवरी 2026,

सोमवार

यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात: आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल की मासूम को नोच डाला, अंग लेकर भागे

Sambhal News: यूपी के संभल जिले में आवारा कुत्तों के हमले में 9 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। खेत से घर लौटते समय कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई।

सम्भल

Mohd Danish

Jan 12, 2026

stray dogs kill 9 year old girl sambhal up

यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात | Image - Pinterest

Stray dogs kill 9 year old girl sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव पौटा में 9 वर्षीय मासूम रिया गौतम को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोंच-नोंचकर मार डाला। बताया जा रहा है कि रिया शाम करीब सवा पांच बजे खेत से घर लौट रही थी, तभी श्मशान घाट के पास अचानक कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।

मां-दादी के साथ खेत गई थी मासूम

गांव पौटा निवासी बंटी की बेटी रिया अपनी मां ममता और दादी मुन्नी के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। परिजन चारा काटने में लगे रहे, जबकि रिया अकेली ही घर लौटने के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान सुनसान रास्ते में घात लगाए बैठे आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया और उसे घसीटते हुए गेहूं के खेत में ले गए।

गांव वालों के पहुंचने से पहले हो गई मौत

चीख-पुकार सुनकर जब तक गांव के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ते रिया को बुरी तरह जख्मी कर चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुत्तों ने उसके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। गंभीर चोटों के कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया।

कंधे से अलग मिला हाथ, पैर भी था क्षत-विक्षत

स्थानीय लोगों ने बताया कि रिया का बायां हाथ कंधे से अलग था, जो मौके पर नहीं मिला। वहीं उसका बायां पैर भी जांघ से अलग हो गया था। इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर हर कोई सहम गया। घटना की जानकारी मिलते ही हजरतनगर गढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रशासन ने मुआवजे का दिया आश्वासन

इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। संभल के एसडीएम रामानुज ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि नियमानुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

पहले भी जा चुकी है एक मासूम की जान

यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 24 सितंबर को ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव सिरपुड़ा में पांच वर्षीय शान को भी आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला था। शान अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

शान को गंभीर हालत में पहले सीएचसी असमोली ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है। लोग प्रशासन से जल्द से जल्द आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

12 Jan 2026 10:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात: आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल की मासूम को नोच डाला, अंग लेकर भागे

