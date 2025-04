संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लूट के तीन आरोपी गिरफ्तार, दो को लगी गोली

Sambhal News: यूपी की संभल पुलिस ने दो थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान तीन लूटेरों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि दो कांस्टेबल घायल हो गए।

सम्भल•Apr 03, 2025 / 08:29 pm• Mohd Danish

संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़

Encounter between police and miscreants in Sambhal: संभल पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान तीन लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में दो आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जबकि दो कांस्टेबल भी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर की फायरिंग सीओ बहजोई डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे से बिसारू गांव के संपर्क मार्ग पर रेलवे फाटक के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल विष्णु चौधरी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक आरोपी बंटी (निवासी बिलारी, जिला मुरादाबाद) घायल हो गया, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो आरोपी फरार हो गए। बनियाठेर पुलिस की चेकिंग में दो और आरोपी गिरफ्तार सुबह थाना बनियाठेर पुलिस आटा-पवांसा रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो संदिग्ध युवक आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश नौरंग (निवासी बिरामपुर उर्फ इब्राहीमपुर, थाना सोनकपुर, जिला मुरादाबाद) घायल हो गया और दोनों आरोपी बाइक से गिर गए। पुलिस ने नौरंग के साथ उसके साथी विशाल (निवासी हर्ष नगर, कोतवाली बिलारी, जिला मुरादाबाद) को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कांस्टेबल विवेक यादव भी घायल हो गए। बदमाशों के पास से हथियार और लूट का सामान बरामद पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चांदी की पाजेब, दो बाइक, दो तमंचे (315 बोर), चार जिंदा कारतूस और दो खोखे बरामद किए हैं। यह भी पढ़ें मुरादाबाद डीआरएम ने कई रेलवे स्टेशनों का किया निरीक्षण, यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के दिए आदेश गिरफ्तार बदमाशों पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे सीओ बहजोई ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश नौरंग शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ जिला मुरादाबाद, रामपुर और संभल में लूट, चोरी, आयुष अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा विशाल पर तीन तथा बंटी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। सीओ बहजोई ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश नौरंग शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ जिला मुरादाबाद, रामपुर और संभल में लूट, चोरी, आयुष अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा विशाल पर तीन तथा बंटी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है।