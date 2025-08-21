UP News: मंदिर का प्रसाद बना विवाद की वजह, ईंट लाठी से की गई मारपीट, देवर-देवरानी पर किया हमला

Family dispute temple prasad fight injured sambhal UP: संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हल्लु सराय में बुधवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब मंदिर में प्रसाद वितरण के दौरान एक ही परिवार के बीच कहासुनी हो गई। दुर्गा कॉलोनी मंदिर में अमित और उनकी पत्नी रति ने अपने बड़े भाई प्रिंस और भाभी बेबी को प्रसाद दिया, जिसके बाद मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।