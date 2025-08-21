UP News: मंदिर का प्रसाद बना विवाद की वजह, ईंट लाठी से की गई मारपीट, देवर-देवरानी पर किया हमला

Family dispute temple prasad fight injured sambhal UP: संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हल्लु सराय में बुधवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब मंदिर में प्रसाद वितरण के दौरान एक ही परिवार के बीच कहासुनी हो गई। दुर्गा कॉलोनी मंदिर में अमित और उनकी पत्नी रति ने अपने बड़े भाई प्रिंस और भाभी बेबी को प्रसाद दिया, जिसके बाद मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रसाद को लेकर हुए विवाद में प्रिंस और उनकी पत्नी बेबी ने अमित और रति पर हमला कर दिया। आरोप है कि प्रिंस ने अपने छोटे भाई अमित के सिर पर ईंट से वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वहीं रति को लाठी-डंडों से पीटा गया और उसके सिर पर परात से भी हमला किया गया।
रति की छोटी जेठानी ममता ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी। आए दिन विवाद और कहासुनी होती रहती थी। मंदिर में प्रसाद वितरण मात्र एक बहाना बना और पुरानी रंजिश खुलकर सामने आ गई।
हमले के बाद घायल अमित और रति ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।