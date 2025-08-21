Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

UP News: मंदिर का प्रसाद बना विवाद की वजह, ईंट लाठी से की गई मारपीट, देवर-देवरानी पर किया हमला

UP News Today Hindi: यूपी के संभल में मंदिर प्रसाद को लेकर दो भाइयों के परिवार में विवाद हो गया। जेठ-जेठानी ने देवर-देवरानी पर ईंट और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 21, 2025

family dispute temple prasad fight injured sambhal UP
UP News: मंदिर का प्रसाद बना विवाद की वजह | Image Source - Social Media

Family dispute temple prasad fight injured sambhal UP: संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हल्लु सराय में बुधवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब मंदिर में प्रसाद वितरण के दौरान एक ही परिवार के बीच कहासुनी हो गई। दुर्गा कॉलोनी मंदिर में अमित और उनकी पत्नी रति ने अपने बड़े भाई प्रिंस और भाभी बेबी को प्रसाद दिया, जिसके बाद मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

ईंट और लाठी से किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रसाद को लेकर हुए विवाद में प्रिंस और उनकी पत्नी बेबी ने अमित और रति पर हमला कर दिया। आरोप है कि प्रिंस ने अपने छोटे भाई अमित के सिर पर ईंट से वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वहीं रति को लाठी-डंडों से पीटा गया और उसके सिर पर परात से भी हमला किया गया।

ये भी पढ़ें

Rampur: वैवाहिक विवाद ने ली खून खराबे की शक्ल, रामपुर में ससुर की गोली मारकर हत्या, तीन लोग गंभीर घायल
रामपुर
rampur son in law shoots father in law death dowry dispute

पहले से चली आ रही थी अनबन

रति की छोटी जेठानी ममता ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी। आए दिन विवाद और कहासुनी होती रहती थी। मंदिर में प्रसाद वितरण मात्र एक बहाना बना और पुरानी रंजिश खुलकर सामने आ गई।

पुलिस को दी गई शिकायत

हमले के बाद घायल अमित और रति ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / UP News: मंदिर का प्रसाद बना विवाद की वजह, ईंट लाठी से की गई मारपीट, देवर-देवरानी पर किया हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.