सम्भल

Sambhal News: बारिश में भी भीगे, पर हिम्मत न हारी, खाद की तलाश में किसानों की जद्दोजहद जारी

Sambhal News: संभल जिले में खाद की कमी से जूझ रहे सैकड़ों किसान बारिश में भीगते हुए भी इफको केंद्र पर घंटों लाइन में खड़े रहे। केंद्र खुलने से पहले ही करीब 500 किसान पहुंच चुके थे, जिससे जिले में खाद की बढ़ती मांग और प्रशासनिक चुनौतियां साफ नजर आईं।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 14, 2025

farmers queue in rain for fertilizer shortage iffco center sambhal
Sambhal News: बारिश में भी भीगे, पर हिम्मत न हारी | Image Source - Social Media

Farmers queue in rain for fertilizer shortage in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार सुबह हल्की बूंदाबांदी के बावजूद किसानों का जज़्बा देखने लायक था। अपने खेतों की जरूरत को पूरा करने के लिए किसान सुबह-सुबह ही मंडी समिति स्थित इफको केंद्र पर पहुंच गए। मौसम की नमी और भीगते कपड़ों के बावजूद किसानों के कदम पीछे नहीं हटे।

सुबह-सुबह उमड़ा किसानों का हुजूम

केंद्र खुलने से पहले ही लगभग 500 किसान लाइन में लग चुके थे। करीब साढ़े नौ बजे जब केंद्र प्रभारी राजेश चौधरी पहुंचे, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर किसानों को व्यवस्थित किया और लाइन में खड़ा करवाया। इस दौरान बारिश की बूंदें और मिट्टी की खुशबू एक अलग माहौल बना रही थीं, लेकिन किसानों की प्राथमिकता केवल एक ही थी, समय पर खाद मिल जाए ताकि फसल पर असर न पड़े।

खाद की कमी बनी बड़ी चुनौती

खेतों के लिए खाद की अहमियत हर किसान जानता है, लेकिन मौजूदा कमी ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बारिश के मौसम में खेती के कार्य तेजी से होते हैं और ऐसे में खाद की कमी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इफको केंद्र पर उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि यह समस्या जिले में कितनी गंभीर है और समय पर समाधान न मिलने पर इसका असर फसल और किसानों की आर्थिक स्थिति दोनों पर पड़ेगा।

प्रशासन की भूमिका पर टिकी निगाहें

अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और कृषि विभाग इस भीड़ और बढ़ती मांग को देखते हुए क्या ठोस कदम उठाते हैं। किसानों की उम्मीद है कि जल्द ही खाद की सप्लाई बढ़ाई जाएगी और उन्हें बार-बार लाइन में लगने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा।

Published on:

14 Aug 2025 07:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal News: बारिश में भी भीगे, पर हिम्मत न हारी, खाद की तलाश में किसानों की जद्दोजहद जारी

