Sambhal News: बारिश में भी भीगे, पर हिम्मत न हारी, खाद की तलाश में किसानों की जद्दोजहद जारी

खेतों के लिए खाद की अहमियत हर किसान जानता है, लेकिन मौजूदा कमी ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बारिश के मौसम में खेती के कार्य तेजी से होते हैं और ऐसे में खाद की कमी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इफको केंद्र पर उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि यह समस्या जिले में कितनी गंभीर है और समय पर समाधान न मिलने पर इसका असर फसल और किसानों की आर्थिक स्थिति दोनों पर पड़ेगा।