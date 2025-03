संभल में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, चले लाठी-डंडे, पुलिस ने छह को हिरासत में लिया

Sambhal News: यूपी के संभल में फल खरीदने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

सम्भल•Mar 22, 2025 / 09:32 pm• Mohd Danish

Fighting between two groups in Sambhal: संभल जिले के कोतवाली इलाके में पेट्रोल पंप के पास फल खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चलीं। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

इलाके में चर्चा का माहौल पुलिस ने दोनों पक्षों से छह लोगों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की धारा में पाबंद किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह भी पढ़ें यूपी में बदलता मौसम, अगले 48 घंटे अहम, गरज-चमक के साथ होगी बारिश पुलिस ने छह लोगों पर की कार्रवाई दो गुटों के बीच हुई लाठी-डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों के खिलाफ शांतिभंग की धारा में मामला दर्ज किया है। कोतवाल अनुज तोमर ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और आगे भी जांच जारी है।