पहले महिला ने प्रेमी के साथ बनाए संबंध फिर पति के साथ मिलकर दे दी दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के चंदौसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को प्रेम करना भारी पड़ गया। 25 वर्षीय अनीस उर्फ समीर को उसकी प्रेमिका और उसके पति ने मिलकर बेरहमी से मार डाला। शनिवार देर रात हुई इस घटना ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने हत्यारोपी दंपति को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
चंदौसी के वारिसनगर मोहल्ले में रहने वाला अनीस उर्फ समीर (25), पुत्र मुस्तकीम, शनिवार रात करीब 1 बजे अशर्फी वाली गली में अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। अनीस का पिछले तीन साल से इस महिला के साथ अवैध संबंध था। लेकिन यह रिश्ता अब ब्लैकमेल और बदनामी का कारण बन गया था। मृतक के बड़े भाई फखरे आलम ने बताया कि अनीस रात को घर पर बैठक में सो रहा था, तभी उसे एक फोन आया। इसके बाद वह चुपके से महिला के घर चला गया। वहां पहले से मौजूद महिला और उसके पति ने मिलकर अनीस पर हमला बोल दिया। उसे लाठी-डंडों से इतना पीटा गया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
किसी तरह अनीस लहूलुहान हालत में अपने घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस अनीस को सरकारी अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से अनीस के परिवार में मातम छा गया, और मोहल्ले में सनसनी फैल गई।
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अनीस और आरोपी महिला के बीच तीन साल से अवैध संबंध थे। अनीस कथित तौर पर महिला को आर्थिक और शारीरिक रूप से ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे मोहल्ले में महिला और उसके परिवार की बदनामी हो रही थी। तंग आकर दंपति ने अनीस को सबक सिखाने की ठानी। शनिवार रात को महिला ने उसे अपने घर बुलाया, जहां पति-पत्नी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
अनीस का पेशा तिरपाल और अन्य सामान बेचने का था, और वह अक्सर दूसरे शहरों में जाया करता था। लेकिन उसके अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग ने इस हत्याकांड को जन्म दिया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को हिरासत में ले लिया है। दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके। अनीस का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत के सटीक कारणों का खुलासा होगा। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है।