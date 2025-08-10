पहले महिला ने प्रेमी के साथ बनाए संबंध फिर पति के साथ मिलकर दे दी दर्दनाक मौत

चंदौसी के वारिसनगर मोहल्ले में रहने वाला अनीस उर्फ समीर (25), पुत्र मुस्तकीम, शनिवार रात करीब 1 बजे अशर्फी वाली गली में अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। अनीस का पिछले तीन साल से इस महिला के साथ अवैध संबंध था। लेकिन यह रिश्ता अब ब्लैकमेल और बदनामी का कारण बन गया था। मृतक के बड़े भाई फखरे आलम ने बताया कि अनीस रात को घर पर बैठक में सो रहा था, तभी उसे एक फोन आया। इसके बाद वह चुपके से महिला के घर चला गया। वहां पहले से मौजूद महिला और उसके पति ने मिलकर अनीस पर हमला बोल दिया। उसे लाठी-डंडों से इतना पीटा गया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया।