दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन, बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, सामूहिक विवाह में पहले हो चुकी है शादी

Sambhal News: संभल जिले के कलाल खेड़ा गांव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी होने के बाद भी एक दुल्हन बारात का इंतजार करती रह गई। दूल्हे पक्ष पर 5 लाख नकद और बुलेट बाइक दहेज में मांगने का गंभीर आरोप लगा है।

सम्भल•Apr 13, 2025 / 09:01 pm• Mohd Danish

Bride waiting for the groom in Sambhal: रविवार को संभल जिले में एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। पीड़ित पिता ने पुलिस थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और दहेज में 5 लाख नकद और बुलेट बाइक मांगने का आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हो चुकी थी शादी पूरा मामला तहसील चंदौसी की कोतवाली बहजोई क्षेत्र के गांव कलाल खेड़ा और मिर्जापुर का है। कलाल खेड़ा निवासी मित्रपाल ने अपनी बेटी राखी की शादी मिर्जापुर निवासी मुंशीलाल के बेटे से तय की थी। दोनों की शादी पहले ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी थी। बारात की पूरी तैयारी थी, फिर भी नहीं आया दूल्हा 13 अप्रैल की दोपहर बारात आनी तय थी। परिवार ने बारात की सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। टेंट लग चुका था, हलवाई खाना भी तैयार कर चुका था और दुल्हन भी सज-धज कर दूल्हे के इंतजार में थी। लेकिन बारात नहीं पहुंची, जिससे दुल्हन और उसके परिवार के अरमान टूट कर रह गए। दहेज की मांग का आरोप, पुलिस जांच में जुटी पीड़ित पिता मित्रपाल ने बताया कि दूल्हे पक्ष 5 लाख नकद और बुलेट बाइक की मांग कर रहे हैं। बातचीत करने पर दूल्हे के परिजन यह कह रहे हैं कि “बेटा हमारे पास नहीं है।” यह भी पढ़ें संभल में रोडवेज और प्राइवेट बस की भिड़ंत, 25 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर इस मामले में इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। दूल्हा पक्ष को थाने में बुलाया गया है। यदि बातचीत से समाधान नहीं निकला तो पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। दूल्हा पक्ष को थाने में बुलाया गया है। यदि बातचीत से समाधान नहीं निकला तो पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।