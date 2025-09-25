Sambhal News: क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बड़ी मांग; मुख्यमंत्री से की अपील

Sambhal District Name Change: उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को अपने चंदौसी स्थित आवास पर जनपद संभल का नाम बदलने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, ऐसे में "जहां अवतार होगा, वहां संभल नाम शोभा नहीं देता"। मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि जनपद का नाम बदलकर इसे ‘कल्कि नगर’ या किसी महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाए।