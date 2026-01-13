बिना पंजीकरण चल रही ‘मौत की फैक्ट्री’, सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी में उड़े होश; इंटर पास के हाथों ऑपरेशन

Illegal Clinic Raid Sambhal: यूपी के संभल जिले में अवैध रूप से संचालित एक निजी क्लीनिक पर सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी ने पूरे इलाके को हिला दिया। बिछौली गांव में चल रहे इस क्लीनिक में न तो कोई पंजीकरण था और न ही प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, बावजूद इसके यहां गंभीर मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने प्रशासनिक अधिकारियों को भी दंग कर दिया।