यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड: बरेली, संभल और हापुड़ में मचा हड़कंप, 70 गाड़ियों में पहुंचीं IT और ED की टीमें

संभल में कोतवाली क्षेत्र के गांव चिमयावली स्थित इंडियन फ्रोजन फूड की फैक्ट्री, थाना हयातनगर क्षेत्र के मोहल्ला भूड़ा में हाजी इरफान के आवास, आवास विकास कॉलोनी, श्रीनगर रोड और अन्य तीन ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार टीम ने कई डिजिटल डिवाइस, अकाउंट बुक्स और कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और व्यापक हो सकती है।