यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड: बरेली, संभल और हापुड़ में मचा हड़कंप, 70 गाड़ियों में पहुंचीं IT और ED की टीमें

यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड
Income tax raid up meat traders: उत्तर प्रदेश में सोमवार तड़के इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बरेली, संभल और हापुड़ में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग, जीएसटी, ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। करीब 70 गाड़ियों में 100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों का काफिला अलग-अलग शहरों में पहुंचा और एक साथ कार्रवाई शुरू की।
संभल जिले में इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के मालिक हाजी इमरान और हाजी इरफान के आवास और फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों का कारोबार करीब एक हजार करोड़ रुपये का है। टीम ने उनकी फैक्ट्री, दफ्तर और चार कर्मचारियों के घरों पर भी एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया।
बरेली में भी आयकर विभाग की टीम ने शकील कुरैशी के ‘मार्या फ्रोजन’ स्लॉटर हाउस पर छापा मारा। यह वही शकील कुरैशी हैं, जिनकी बिल्डिंग में संभल का इंडियन फ्रोजन फूड चलता है। टीम ने यहां दस्तावेजों और खातों की गहन जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यहां से कई अहम वित्तीय रिकॉर्ड बरामद हुए हैं।
हापुड़ में इनकम टैक्स टीम ने मीट कारोबारी हाजी यासीन के पुराने घर और ऑफिस पर छापेमारी की। हाजी यासीन की मीट फैक्ट्री गाजियाबाद में स्थित है। टीम ने वहां से भी कई जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा दाना कारोबारी असलम कुरैशी और वकील नितिन गर्ग के आवासों पर भी रेड जारी है।
सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की यह पूरी टीम दिल्ली से पहुंची थी। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, सीबीआई और ईडी के अधिकारी शामिल थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इन मीट कारोबारियों का नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं बल्कि हिमाचल समेत तीन राज्यों में फैला हुआ है। इसी कड़ी में इंडियन फ्रोजन फूड की शाखाओं पर भी नजर रखी जा रही है।
संभल में कोतवाली क्षेत्र के गांव चिमयावली स्थित इंडियन फ्रोजन फूड की फैक्ट्री, थाना हयातनगर क्षेत्र के मोहल्ला भूड़ा में हाजी इरफान के आवास, आवास विकास कॉलोनी, श्रीनगर रोड और अन्य तीन ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार टीम ने कई डिजिटल डिवाइस, अकाउंट बुक्स और कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और व्यापक हो सकती है।
