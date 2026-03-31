शादी की रस्मों में बरेली SP का जलवा: संभल SP को ‘जुहाजूही’ में पछाड़ा, विदाई में छलके आंसू

शादी की रस्मों में बरेली SP का जलवा..
KK Bishnoi IPS Marriage: उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी केके बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं। रविवार रात जोधपुर में शाही अंदाज में शादी की सभी रस्में पूरी की गईं। इस खास मौके पर परिवार और करीबी मेहमान मौजूद रहे। पूरी रात पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी का माहौल बेहद भव्य और यादगार बना रहा।
शादी के दौरान अंशिका वर्मा ने राजपूताना लहंगा और पारंपरिक राजस्थानी ज्वेलरी पहनकर सभी का ध्यान खींचा। उनका दुल्हन वाला लुक बेहद आकर्षक और शाही नजर आया। वहीं, केके बिश्नोई क्रीम कलर की शेरवानी और सिर पर साफा बांधे हाथ में तलवार लिए पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में नजर आए।
सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे जोधपुर के अजीत भवन से अंशिका वर्मा की विदाई हुई। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। अंशिका अपनी मां और बहन के गले लगकर फूट-फूटकर रोईं, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। यह पल शादी के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक रहा।
दूल्हे के भाई भजनलाल ने बताया कि शादी में सिर्फ एक रुपए का शगुन लिया गया। परिवार ने साफ कहा कि वे दहेज प्रथा के खिलाफ हैं और उन्हें सिर्फ बेटी ही चाहिए। इस पहल ने समाज को एक मजबूत संदेश दिया कि बिना दहेज भी शादियां सम्मान और खुशी के साथ हो सकती हैं।
सोमवार रात जोधपुर के लहरिया रिसॉर्ट में रिसेप्शन का आयोजन किया गया। हालांकि, बारिश के कारण डांस प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मेहमानों की भारी भीड़ और उत्साह ने माहौल को खास बनाए रखा। सभी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं।
शादी की पारंपरिक रस्म ‘जुहाजूही’ के दौरान बरेली एसपी अंशिका वर्मा ने संभल एसपी केके बिश्नोई को मजेदार अंदाज में मात दे दी। इस रस्म में दूल्हा-दुल्हन के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक और खेल-भावना देखने को मिली, जिसमें अंशिका ने अपनी चतुराई और फुर्ती से बाजी मार ली। इस पल ने पूरे माहौल को हंसी और खुशी से भर दिया।
शादी और सभी रस्मों के संपन्न होने के बाद अब केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। परिवार की मौजूदगी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच यह रिश्ता और भी खास बन गया है। दोनों का यह मिलन न सिर्फ दो लोगों का साथ है, बल्कि दो परिवारों के रिश्तों को भी मजबूत करने वाला है, जिसे सभी ने खुशी और आशीर्वाद के साथ स्वीकार किया।
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