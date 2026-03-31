शादी की रस्मों में बरेली SP का जलवा: संभल SP को ‘जुहाजूही’ में पछाड़ा, विदाई में छलके आंसू

शादी और सभी रस्मों के संपन्न होने के बाद अब केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। परिवार की मौजूदगी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच यह रिश्ता और भी खास बन गया है। दोनों का यह मिलन न सिर्फ दो लोगों का साथ है, बल्कि दो परिवारों के रिश्तों को भी मजबूत करने वाला है, जिसे सभी ने खुशी और आशीर्वाद के साथ स्वीकार किया।