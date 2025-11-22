Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

मुसलमान देशभक्त था, है और रहेगा! सपा विधायक का बीजेपी पर सीधा वार, कहा- नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी

Sambhal News: यूपी के संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने प्रेसवार्ता में बीजेपी की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुसलमान हमेशा देशभक्त था, है और रहेगा। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को डर और वोट बैंक की राजनीति का हथियार बताया और दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की आलोचना की।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 22, 2025

iqbal mahmood muslims patriotism controversy on delhi blast statement Sambhal

मुसलमान देशभक्त था, है और रहेगा! Image Source - 'FB' @nawabiqbalmehmood

Iqbal mahmood statement in Sambhal UP: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इकबाल महमूद ने बांग्लादेशी घुसपैठ और नागरिकता मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोला है। रायसत्ती थाना क्षेत्र के मियां सराय स्थित आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले लोग यहीं रहेंगे और जो विदेशी हैं वो बाहर जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा।
विधायक ने स्पष्ट कहा कि मुसलमान देशभक्त था, है और हमेशा रहेगा, कोई उसे संदिग्ध मानने की गलती न करे।

बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर उठाए सवाल

इकबाल महमूद ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा सिर्फ डर फैलाने का हथियार है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब न रिश्तेदारी है, न रोज़गार, न कोई लाभ, तो बांग्लादेशी यहां आएंगे क्यों? यह मुद्दा सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हवा दी जा रही है और यही बीजेपी की वोट बैंक रणनीति है।

दिल्ली ब्लास्ट पर भी दी प्रतिक्रिया

दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टरों के नाम आने पर विधायक ने कहा कि कुछ आतंकियों की करतूत से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। जो देश के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, वह मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत कमजोर नहीं, देश के खिलाफ खड़े होने वालों का अंत निश्चित है और उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा।

असली मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप

महमूद ने कहा कि देश का मुसलमान न कभी डरा है, न डरेगा। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद से धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति बढ़ी है, जबकि इससे पहले भारत में हिंदू-मुसलमान एक परिवार की तरह रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति हमेशा नहीं चलेगी, देश की जनता जागेगी और एकता फिर मजबूत होगी।

राशन वितरण नीति पर केंद्र सरकार पर प्रहार

इकबाल महमूद ने 85 करोड़ लोगों को मिल रहे सरकारी राशन के मुद्दे पर कहा कि अगर राशन सबको मिल रहा है तो फिर बीजेपी इसका श्रेय धर्म के नाम पर क्यों बांट रही है? उन्होंने पूछा कि संविधान कहां कहता है कि हिंदू को मिलेगा और मुसलमान को नहीं? उनका कहना था कि संविधान को छोड़कर सत्ता ने राजनीति का चश्मा पहन लिया है।

कुंभ भगदड़ का उदाहरण देकर दिया संदेश

उन्होंने इलाहाबाद कुंभ में भगदड़ के दौरान मुस्लिम समाज की मदद का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय मुसलमानों ने घर खोले, भोजन दिया, मस्जिदें और मदरसे खोले, वहां न हिंदू था न मुसलमान, वहां सिर्फ इंसानियत थी। उन्होंने कहा कि यह उदाहरण नफरत फैलाने वालों के लिए आईना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / मुसलमान देशभक्त था, है और रहेगा! सपा विधायक का बीजेपी पर सीधा वार, कहा- नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिनदहाड़े लूट से हड़कंप: सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार; बदमाश यूपी छोड़ गए तो फिर लूट कौन कर रहा?

exporter house loot samajwadi mla pinky yadav questions cm yogi
सम्भल

संभल में महंत की पदयात्रा पर बवाल तेज: पुलिस बैरिकेडिंग पर बढ़ा विवाद, हजारों समर्थक जुटे; सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर

sambhal harihar temple procession controversy mahant police barricading
सम्भल

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से निकालकर किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

sambhal man arrested obscene remarks pm modi
सम्भल

योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान: 423 करोड़ की मेगा पर्यटन परियोजनाओं से बदलेगा स्वरूप

sambhal development masterplan 423 crore pilgrimage tourism yogi government
सम्भल

संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता: इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR, निरीक्षण बीच में रोककर लौटी टीम

sambhal jama masjid asi team misbehavior fir inspection stopped
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.