मुसलमान देशभक्त था, है और रहेगा! सपा विधायक का बीजेपी पर सीधा वार, कहा- नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी

Iqbal mahmood statement in Sambhal UP: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इकबाल महमूद ने बांग्लादेशी घुसपैठ और नागरिकता मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोला है। रायसत्ती थाना क्षेत्र के मियां सराय स्थित आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले लोग यहीं रहेंगे और जो विदेशी हैं वो बाहर जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा।

विधायक ने स्पष्ट कहा कि मुसलमान देशभक्त था, है और हमेशा रहेगा, कोई उसे संदिग्ध मानने की गलती न करे।