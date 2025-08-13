तिरंगे पगड़ी और काले चश्मे में दिखे ASP Anuj Chaudhary, पहली सार्वजनिक उपस्थिति सोशल मीडिया पर वायरल!

ASP Anuj Chaudhary Viral Look: संभल जिले के चंदौसी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीसनातन धर्म पंजाबी सभा मंदिर की ओर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा में इस बार का नज़ारा कुछ खास रहा। शोभायात्रा में ASP Anuj Chaudhary तिरंगे रंग की पगड़ी और काले चश्मे में नज़र आए। प्रमोशन के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसने श्रद्धालुओं और शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
इस भव्य शोभायात्रा का शुभारंभ पालिकाध्यक्ष लता वार्ष्णेय ने किया। शोभायात्रा में भगवान श्रीगणेश, महाकाल बाबा की शाही पालकी और बांके बिहारी का निधि बंगला जैसी भव्य झांकियां शामिल थीं। साथ ही, विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधानों में मनमोहक झांकियां प्रस्तुत कीं। इनमें ‘शिव अघोरी’ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनीं, जिन्हें देखने के लिए मार्ग में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े।
शोभायात्रा श्रीसनातन पंजाबी सभा मंदिर से शुरू होकर फव्वारा चौक, मालवीय चौक, रामस्वरूप रोड होते हुए संभल गेट पहुंची। इसके बाद यह शोभायात्रा घंटाघर, फड़याई बाजार और ब्रह्म बाजार से होते हुए बड़ा बाजार पहुंची और अंत में मुरादाबाद गेट से वापस मंदिर आकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था।
पूरे मार्ग में शोभायात्रा का जगह-जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर लोग मां काली के पास जाकर पारंपरिक गोला कटवाने की रस्म निभाते नज़र आए। धार्मिक माहौल में शहर भक्ति रंग में रंग गया।
शोभायात्रा में शामिल हुए अंकुर अग्रवाल, पप्पू चौधरी, मंजू दिलेर, सतीश अरोरा समेत कई गणमान्य लोगों ने इस धार्मिक आयोजन में भागीदारी की। वहीं, ASP Anuj Chaudhary का तिरंगे पगड़ी और काले चश्मे वाला नया अंदाज़ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर में उनकी इस शैली की चर्चा हर ओर हो रही है।