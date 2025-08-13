तिरंगे पगड़ी और काले चश्मे में दिखे ASP Anuj Chaudhary, पहली सार्वजनिक उपस्थिति सोशल मीडिया पर वायरल!

ASP Anuj Chaudhary Viral Look: संभल जिले के चंदौसी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीसनातन धर्म पंजाबी सभा मंदिर की ओर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा में इस बार का नज़ारा कुछ खास रहा। शोभायात्रा में ASP Anuj Chaudhary तिरंगे रंग की पगड़ी और काले चश्मे में नज़र आए। प्रमोशन के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसने श्रद्धालुओं और शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।