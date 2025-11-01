Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, धमकी के आरोप, 200 से अधिक निवेशक बने शिकार

Javed habib fraud case: संभल जिले में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 5–7 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। फॉलोसिकल ग्लोबल कंपनी के नाम पर निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी का आरोप है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 01, 2025

javed habib fraud case sambhal lookout notice flc scam 5 7 crore

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर करोड़ों की ठगी का आरोप | Image Source - 'FB' @JawedHabibHairExpert

Javed habib fraud case in sambhal: यूपी के संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 5 से 7 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभल पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, ताकि वह भारत से बाहर न जा सकें। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने का भरोसा दिया था और इस दिशा में कार्रवाई जारी है।

तीन पीड़ितों को पैसे लौटाने का दावा, पुलिस ने किया खंडन

हाल ही में यह चर्चा तेज हो गई कि जावेद हबीब ने संभल के तीन पीड़ितों को पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन थाना रायसत्ती प्रभारी बोविंद्र कुमार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को अब तक न तो पीड़ितों की ओर से और न ही जावेद हबीब की तरफ से कोई शपथ-पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक शपथ-पत्र नहीं मिलता, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है।

एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की विवेचना

पुलिस ने जानकारी दी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यदि भविष्य में पैसे लौटाने से संबंधित कोई शपथ-पत्र या दस्तावेज मिलता है, तो उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। इस बीच पीड़ित सरफराज हुसैन और मोहम्मद सादिक का कहना है कि जावेद हबीब या उनकी ओर से किसी प्रतिनिधि ने उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया और न ही पैसों की वापसी का कोई संकेत मिला है।

32 पीड़ितों की शिकायतों पर दर्ज हुआ मामला

थाना रायसत्ती पुलिस ने 32 शिकायतकर्ताओं की तहरीर के आधार पर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और स्थानीय निवासी सैफुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतों के मुताबिक, इन तीनों ने मिलकर निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की।

70% प्रॉफिट का वादा, बाद में धमकी तक देने के आरोप

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने फॉलोसिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के नाम पर लोगों को 70 प्रतिशत तक मुनाफा देने का झांसा दिया। 24 अगस्त 2023 को रॉयल पैलेस सरायतरीन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सैफुल ने निवेश की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेने का दावा किया। आरोप है कि FLC कंपनी के कॉइन में मोटी रकम निवेश करवाई गई और निवेशकों को बाद में धमकियां भी दी गईं।

200 से अधिक लोगों के साथ हुई करोड़ों की ठगी

पीड़ितों का कहना है कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि 200 से अधिक लोग इस कथित घोटाले का शिकार हुए हैं। कई लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी निवेश के नाम पर डूब गई। पुलिस इस मामले को हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध मानते हुए तथ्य जुटाने में लगी है।

Updated on:

01 Nov 2025 10:00 am

Published on:

01 Nov 2025 09:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, धमकी के आरोप, 200 से अधिक निवेशक बने शिकार

