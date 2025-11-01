हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, धमकी के आरोप, 200 से अधिक निवेशक बने शिकार

हाल ही में यह चर्चा तेज हो गई कि जावेद हबीब ने संभल के तीन पीड़ितों को पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन थाना रायसत्ती प्रभारी बोविंद्र कुमार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को अब तक न तो पीड़ितों की ओर से और न ही जावेद हबीब की तरफ से कोई शपथ-पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक शपथ-पत्र नहीं मिलता, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है।