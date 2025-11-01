हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, धमकी के आरोप, 200 से अधिक निवेशक बने शिकार

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर करोड़ों की ठगी का आरोप | Image Source - 'FB' @JawedHabibHairExpert
Javed habib fraud case in sambhal: यूपी के संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 5 से 7 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभल पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, ताकि वह भारत से बाहर न जा सकें। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने का भरोसा दिया था और इस दिशा में कार्रवाई जारी है।
हाल ही में यह चर्चा तेज हो गई कि जावेद हबीब ने संभल के तीन पीड़ितों को पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन थाना रायसत्ती प्रभारी बोविंद्र कुमार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को अब तक न तो पीड़ितों की ओर से और न ही जावेद हबीब की तरफ से कोई शपथ-पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक शपथ-पत्र नहीं मिलता, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है।
पुलिस ने जानकारी दी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यदि भविष्य में पैसे लौटाने से संबंधित कोई शपथ-पत्र या दस्तावेज मिलता है, तो उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। इस बीच पीड़ित सरफराज हुसैन और मोहम्मद सादिक का कहना है कि जावेद हबीब या उनकी ओर से किसी प्रतिनिधि ने उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया और न ही पैसों की वापसी का कोई संकेत मिला है।
थाना रायसत्ती पुलिस ने 32 शिकायतकर्ताओं की तहरीर के आधार पर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और स्थानीय निवासी सैफुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतों के मुताबिक, इन तीनों ने मिलकर निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने फॉलोसिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के नाम पर लोगों को 70 प्रतिशत तक मुनाफा देने का झांसा दिया। 24 अगस्त 2023 को रॉयल पैलेस सरायतरीन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सैफुल ने निवेश की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेने का दावा किया। आरोप है कि FLC कंपनी के कॉइन में मोटी रकम निवेश करवाई गई और निवेशकों को बाद में धमकियां भी दी गईं।
पीड़ितों का कहना है कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि 200 से अधिक लोग इस कथित घोटाले का शिकार हुए हैं। कई लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी निवेश के नाम पर डूब गई। पुलिस इस मामले को हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध मानते हुए तथ्य जुटाने में लगी है।
