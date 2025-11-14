Patrika LogoSwitch to English

जावेद हबीब फ्रैंचाइज़ी घोटाला: करोड़ों की वसूली, 32 केस दर्ज, 11 पीड़ितों को पैसे मिले वापस; बाकी जांच पर पुलिस सख्त

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में 5 से 7 करोड़ की कथित ठगी मामले में फरार चल रहे हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने पुलिस दबिश और 32 FIR दर्ज होने के बाद 11 पीड़ितों को रकम लौटाना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस के अनुसार अब तक किसी भी पक्ष ने शपथ पत्र जमा नहीं किया है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 14, 2025

javed habib sambhal fraud case refund to 11 victims 32 firs investigation

जावेद हबीब फ्रैंचाइज़ी घोटाला: Image Source - 'FB' @JawedHabibHairExpert

Javed habib sambhal fraud case: संभल में 200 से अधिक लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में फरार चल रहे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से जुड़े मामले में नई हलचल देखी गई। गुरुवार को जावेद हबीब के प्रतिनिधि ने संभल के 11 पीड़ितों को फोन कर बातचीत की, जिसके बाद शाम को शपथ पत्र तैयार किए गए और रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई। जिन पीड़ितों को पैसा वापस मिला है, उनमें सलमान को 60 हजार रुपये और मुनीर आज़म को 90 हजार रुपये लौटाए गए, जबकि शोएब, फिरोज, शाइख, सलमान, मोहम्मद सदीक, अनस और जुनैद को एक लाख रुपये से कम की राशि दी गई।

पुलिस की जांच जारी

थानाध्यक्ष बोविंद्र कुमार के अनुसार, 11 लोगों को पैसे वापस मिलने की जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस को अभी तक न तो पीड़ितों और न ही आरोपी पक्ष की ओर से कोई शपथ पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस के पास आधिकारिक दस्तावेज नहीं पहुंचते, तब तक विवेचना उसी गति से जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि रिफंड की जानकारी से मामले की दिशा बदली जरूर है, लेकिन जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

एफआईआरों की लंबी सूची

संभल की थाना रायसत्ती पुलिस ने आईपीएस सीओ संभल आलोक भाटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अगस्त में पहली एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पीड़ितों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कुल 32 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। शुरुआती एफआईआर में 18 लोगों को एक साथ शामिल किया गया था। 12 अक्टूबर को जावेद हबीब के वकील लखनऊ से संभल पहुंचे थे और उन्होंने थाना पुलिस को कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है।

200 से ज्यादा निवेशकों से करोड़ों की वसूली

पुलिस जांच के अनुसार, FLC ग्लोबल कंपनी के नाम पर 200 से अधिक लोगों से रुपए निवेश कराए गए थे। निवेश के बदले मोटा मुनाफा देने का वादा किया गया, लेकिन बाद में रकम लौटाई नहीं गई। कुल 5 से 7 करोड़ रुपये की इस धोखाधड़ी के बाद जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और संभल निवासी सैफुल के फरार होने की पुष्टि हुई। पुलिस इन तीनों की तलाश में कई जगह दबिश दे चुकी है। दिल्ली और अन्य शहरों में भी दबिश का सिलसिला जारी है।

Published on:

14 Nov 2025 02:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / जावेद हबीब फ्रैंचाइज़ी घोटाला: करोड़ों की वसूली, 32 केस दर्ज, 11 पीड़ितों को पैसे मिले वापस; बाकी जांच पर पुलिस सख्त

