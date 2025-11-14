जावेद हबीब फ्रैंचाइज़ी घोटाला: करोड़ों की वसूली, 32 केस दर्ज, 11 पीड़ितों को पैसे मिले वापस; बाकी जांच पर पुलिस सख्त

Javed habib sambhal fraud case: संभल में 200 से अधिक लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में फरार चल रहे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से जुड़े मामले में नई हलचल देखी गई। गुरुवार को जावेद हबीब के प्रतिनिधि ने संभल के 11 पीड़ितों को फोन कर बातचीत की, जिसके बाद शाम को शपथ पत्र तैयार किए गए और रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई। जिन पीड़ितों को पैसा वापस मिला है, उनमें सलमान को 60 हजार रुपये और मुनीर आज़म को 90 हजार रुपये लौटाए गए, जबकि शोएब, फिरोज, शाइख, सलमान, मोहम्मद सदीक, अनस और जुनैद को एक लाख रुपये से कम की राशि दी गई।