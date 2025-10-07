हेयर स्टाइल से लेकर ठगी तक! जावेद हबीब पर संभल पुलिस का शिकंजा; 20 FIR दर्ज, 5 करोड़ का फ्रॉड, 100 लोग फंसे

संभल के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ पांच नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सभी मामले अलग-अलग पीड़ितों की लिखित तहरीरों के आधार पर दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि हर शिकायत में आरोपियों पर धोखाधड़ी, ग़लत निवेश का लालच देने और रकम लौटाने से मना करने के आरोप लगाए गए हैं। इन मुकदमों में दो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने खुलकर बयान दर्ज कराए हैं।