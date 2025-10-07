Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

हेयर स्टाइल से लेकर ठगी तक! जावेद हबीब पर संभल पुलिस का शिकंजा; 20 FIR दर्ज, 5 करोड़ का फ्रॉड, 100 लोग फंसे

Jawed Habib Sambhal News: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोस हबीब पर एफएलसी कॉइन निवेश घोटाले में संभल पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अब तक 20 मामले दर्ज हो चुके हैं और 35 से अधिक पीड़ित सामने आए हैं, जिनसे करीब पांच करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है।

2 min read

सम्भल

image

Mohd Danish

Oct 07, 2025

jawed habib flc coin fraud 20 cases registered sambhal police

हेयर स्टाइल से लेकर ठगी तक! Image Source - 'FB' @JawedHabibHairExpert

Jawed Habib Fraud 20 Cases News Sambhal: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। संभल पुलिस ने उनके खिलाफ शिकंजा कसते हुए अब तक 20 मुकदमे दर्ज किए हैं। यह मामला एफएलसी कॉइन नामक एक कथित निवेश घोटाले से जुड़ा है। पुलिस की मानें तो हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और सहयोगी सैफुल ने मिलकर कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है।

35 पीड़ित आगे आए, ठगी की रकम करोड़ों में

संभल पुलिस के अनुसार अब तक 35 लोग सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें एफएलसी कॉइन में निवेश के नाम पर लालच दिया गया। वादे के अनुसार, उच्च रिटर्न के बावजूद मूल रकम भी वापस नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार, संभल और उसके आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोगों से लगभग पांच करोड़ रुपये की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है।

रायसत्ती थाने में दर्ज हुए पांच नए केस

संभल के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ पांच नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सभी मामले अलग-अलग पीड़ितों की लिखित तहरीरों के आधार पर दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि हर शिकायत में आरोपियों पर धोखाधड़ी, ग़लत निवेश का लालच देने और रकम लौटाने से मना करने के आरोप लगाए गए हैं। इन मुकदमों में दो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने खुलकर बयान दर्ज कराए हैं।

पहली शिकायत से लेकर 12 दिन में 20 मुकदमे

जानकारी के मुताबिक, जावेद हबीब और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहला मामला 24 सितंबर को दर्ज हुआ था। उसके बाद सिर्फ 12 दिनों में मुकदमों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुँच गई। संभल पुलिस के इतिहास में यह किसी भी वित्तीय ठगी मामले में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस अब शिकायतों को एकत्र कर, आरोपियों की वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है।

एसपी बोले - जांच में जुटी विशेष टीम

संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि एफएलसी कॉइन में निवेश कराने के नाम पर धोखाधड़ी के स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे कानूनी कार्रवाई तेज की जा रही है। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

निवेश का सपना टूटा, लोगों में आक्रोश

एफएलसी कॉइन स्कीम में जिन लोगों ने निवेश किया था, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जावेद हबीब और उनके साथियों की मशहूर पहचान का फायदा उठाकर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि यह ‘सुरक्षित निवेश’ है। मगर जब वापसी का समय आया तो रकम गायब पाई गई। अब पीड़ित न्याय की उम्मीद पुलिस से लगाए हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 05:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / हेयर स्टाइल से लेकर ठगी तक! जावेद हबीब पर संभल पुलिस का शिकंजा; 20 FIR दर्ज, 5 करोड़ का फ्रॉड, 100 लोग फंसे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आधी रात का समय… अचानक ऐसा क्या हुआ की पत्नी ने काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट?

dispute broke out at midnight wife cut husband private part
सम्भल

क्या टूटेगी संभल की मस्जिद? ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

sambhal masjid demolition highcourt rejects muslim committee petition
सम्भल

संभल में बुलडोजर का खौफ! लोग खुद ढहाने लगे मस्जिद की दीवारें, मैरिज हॉल जरा-सी देर में बना मलबा; ओवैसी बोले- हालात डरावने

sambhal bulldozer action marriage hall mosque demolition owaisi reaction
सम्भल

संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर पर समर्थन, बुलडोजर कार्रवाई की निंदा

सम्भल

संभल में आचार्य प्रमोद का बड़ा हमला! सांसद बर्क को बताया ‘रावण’, बोले- दंगे भड़काने पर चलेंगे बुलडोजर और तोपें

sambhal acharya pramod krishnam calls mp Ziaur Rahman Barq ravan cm yogi
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.