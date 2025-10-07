हेयर स्टाइल से लेकर ठगी तक! जावेद हबीब पर संभल पुलिस का शिकंजा; 20 FIR दर्ज, 5 करोड़ का फ्रॉड, 100 लोग फंसे

हेयर स्टाइल से लेकर ठगी तक! Image Source - 'FB' @JawedHabibHairExpert
Jawed Habib Fraud 20 Cases News Sambhal: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। संभल पुलिस ने उनके खिलाफ शिकंजा कसते हुए अब तक 20 मुकदमे दर्ज किए हैं। यह मामला एफएलसी कॉइन नामक एक कथित निवेश घोटाले से जुड़ा है। पुलिस की मानें तो हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और सहयोगी सैफुल ने मिलकर कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है।
संभल पुलिस के अनुसार अब तक 35 लोग सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें एफएलसी कॉइन में निवेश के नाम पर लालच दिया गया। वादे के अनुसार, उच्च रिटर्न के बावजूद मूल रकम भी वापस नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार, संभल और उसके आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोगों से लगभग पांच करोड़ रुपये की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है।
संभल के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ पांच नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सभी मामले अलग-अलग पीड़ितों की लिखित तहरीरों के आधार पर दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि हर शिकायत में आरोपियों पर धोखाधड़ी, ग़लत निवेश का लालच देने और रकम लौटाने से मना करने के आरोप लगाए गए हैं। इन मुकदमों में दो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने खुलकर बयान दर्ज कराए हैं।
जानकारी के मुताबिक, जावेद हबीब और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहला मामला 24 सितंबर को दर्ज हुआ था। उसके बाद सिर्फ 12 दिनों में मुकदमों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुँच गई। संभल पुलिस के इतिहास में यह किसी भी वित्तीय ठगी मामले में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस अब शिकायतों को एकत्र कर, आरोपियों की वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है।
संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि एफएलसी कॉइन में निवेश कराने के नाम पर धोखाधड़ी के स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे कानूनी कार्रवाई तेज की जा रही है। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
एफएलसी कॉइन स्कीम में जिन लोगों ने निवेश किया था, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जावेद हबीब और उनके साथियों की मशहूर पहचान का फायदा उठाकर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि यह ‘सुरक्षित निवेश’ है। मगर जब वापसी का समय आया तो रकम गायब पाई गई। अब पीड़ित न्याय की उम्मीद पुलिस से लगाए हुए हैं।
