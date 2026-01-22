13 साल में 16 तबादले: ASP अनुज केस के बाद जज विभांशु सुधीर का ट्रांसफर; वकीलों ने कहा- न्याय की हत्या

जज के तबादले की खबर मिलते ही संभल के वकीलों में आक्रोश फैल गया। जिला न्यायालय परिसर से लेकर सड़कों तक नारेबाजी हुई और सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। वकीलों ने इस तबादले को “न्याय की हत्या” करार दिया। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विभांशु सुधीर ने अपने फैसले से न्याय व्यवस्था में भरोसा मजबूत किया है और ऐसे जज का स्थानांतरण गलत संदेश देता है।