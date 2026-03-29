संभल के चर्चित SP केके बिश्नोई की रॉयल बारात: घोड़ी, तलवार और काला चश्मा के साथ जोधपुर की ओर रवाना

Anshika Verma Marriage: यूपी के चर्चित IPS अफसर केके बिश्नोई और उनकी जीवनसंगिनी अंशिका वर्मा आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस खास मौके पर संभल SP केके बिश्नोई ने दूल्हे के रूप में अपनी बारात के साथ राजस्थान के बाड़मेर से जोधपुर के लिए रवाना किया। बाड़मेर से जोधपुर की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और 3-4 घंटे में बारात शादी स्थल पर पहुंचेगी। बारात में रॉयल अंदाज और उत्साह का ऐसा मिश्रण था कि रास्ते में ढोल-नगाड़ों की थाप पर बारातियों ने भी जमकर नृत्य किया।