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संभल के चर्चित SP केके बिश्नोई की रॉयल बारात: घोड़ी, तलवार और काला चश्मा के साथ जोधपुर की ओर रवाना

KK Bishnoi Wedding: संभल के चर्चित IPS अफसर केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी का भव्य उत्सव आज राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हो रहा है। दूल्हा केके बिश्नोई घोड़ी, तलवार और काले चश्मे के साथ बारात लेकर रवाना हुए, जिसमें परिवार और दोस्तों के साथ डांस और रंगीन रस्मों का आनंद लिया गया।

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सम्भल

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Mohd Danish

Mar 29, 2026

kk bishnoi anshika wedding barath journey

संभल के चर्चित SP केके बिश्नोई की रॉयल बारात | Image Video Grab

Anshika Verma Marriage: यूपी के चर्चित IPS अफसर केके बिश्नोई और उनकी जीवनसंगिनी अंशिका वर्मा आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस खास मौके पर संभल SP केके बिश्नोई ने दूल्हे के रूप में अपनी बारात के साथ राजस्थान के बाड़मेर से जोधपुर के लिए रवाना किया। बाड़मेर से जोधपुर की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और 3-4 घंटे में बारात शादी स्थल पर पहुंचेगी। बारात में रॉयल अंदाज और उत्साह का ऐसा मिश्रण था कि रास्ते में ढोल-नगाड़ों की थाप पर बारातियों ने भी जमकर नृत्य किया।

शेरवानी, तलवार और स्वैग के साथ घर से निकले

समारोह से पहले केके बिश्नोई दोपहर 12 बजे अपने घर से सज-धज कर निकले। उन्होंने पारंपरिक शेरवानी पहन रखी थी और हाथ में तलवार, आंखों पर काला चश्मा पहनकर घोड़ी पर बैठकर स्वैग के साथ घर से बाहर निकले। घर की महिलाएं ढोल-नगाड़ों की धुन पर नृत्य करती रहीं और उनके इस रॉयल लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने शादी से पहले मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना भी की।

कृष्णांशिका थीम में सजी शादी की रस्में

इस शादी की थीम ‘कृष्णांशिका (The krishnAnshika)’ रखी गई है। शुक्रवार की रात केके बिश्नोई की मेहंदी सेरेमनी बाड़मेर में और अंशिका वर्मा की जोधपुर में संपन्न हुई। इस दौरान केके बिश्नोई दोस्तों के साथ राजस्थानी गानों पर जमकर डांस करते नजर आए। उनके हाथों में मेहंदी भी लगी थी, जिससे उनकी उत्साही और रंगीन तैयारी साफ झलक रही थी।

हल्दी सेरेमनी में पिता के साथ खास बॉन्डिंग

27 मार्च की रात दोनों अफसरों की हल्दी सेरेमनी आयोजित हुई। केके बिश्नोई का कार्यक्रम बाड़मेर में हुआ, जबकि अंशिका का प्रयागराज में। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें केके बिश्नोई अपने पिता के साथ डांस कर रहे थे। उनके पिता भी बेटे के साथ पूरी मस्ती में झूमते नजर आए। हल्दी सेरेमनी में बज रहा गीत ‘पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा…’ ने माहौल को और रोमांचक बना दिया।

सगाई के यादगार पल: रिंग और रोमांटिक डांस

26 मार्च को संभल में IPS अफसरों की सगाई हुई थी। रात 9:30 बजे दोनों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाई और खुशी का इजहार किया। इसके बाद स्टेज पर दोनों ने गाने ‘चल प्यार करेगी हां जी हां जी…’ पर डांस किया। इस डांस में बिश्नोई ने अंशिका को गोद में उठाया और दोनों ने गोल्डन और ब्लैक कलर के शानदार आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज दिखाया। समारोह में संभल के DM डॉ. राजेंद्र पैंसिया समेत कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद थे।

जश्न, उत्साह और डांस का रंगीन सफर

संभल SP केके बिश्नोई की शादी और बारात एक भव्य और यादगार उत्सव बनकर सामने आई। घोड़ी, तलवार, ढोल-नगाड़ों और रंगीन थीम के साथ यह शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। जोधपुर में होने वाली शादी की रस्में और भी आकर्षक और यादगार रहने की उम्मीद है।

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Published on:

29 Mar 2026 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल के चर्चित SP केके बिश्नोई की रॉयल बारात: घोड़ी, तलवार और काला चश्मा के साथ जोधपुर की ओर रवाना

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