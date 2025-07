अश्लील रील्स से कमा रहीं थीं 35 हजार महीना, जानें कौन हैं संभल की महक और परी, कोर्ट परिसर में हंसते हुए आईं नजर

Know who are Mehak and Pari of Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की दो युवतियां महक और परी अश्लील इशारों और गंदी बातों वाली रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थीं। इस काम में उनके साथ हिना नाम की लड़की और एक कैमरामैन आलम भी शामिल था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये चारों सोशल मीडिया के जरिए हर महीने 30 से 35 हजार रुपये तक कमा रहे थे।