महक-परी की हाफिज को खुले आम धमकी! बोलीं- ऑटो वाले जैसा अंजाम होगा तेरा, मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम कर

इन दोनों बहनों के खिलाफ पहले अमर्यादित कंटेंट बनाने पर असमोली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 18 जुलाई को पुलिस ने 168 बीएनएस का नोटिस भी तामील कराया था, जिसमें पांच लाख रुपये की पाबंदी लगाई गई थी। नोटिस में साफ लिखा गया था कि यदि जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो पांच लाख रुपये वसूली की जाएगी।