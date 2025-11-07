महक-परी की हाफिज को खुले आम धमकी! बोलीं- ऑटो वाले जैसा अंजाम होगा तेरा, मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम कर

महक-परी की हाफिज को खुले आम धमकी! Image Source - 'Insta' @mehakpari143
Mahak pari hafiz threat video social media: संभल के गांव शहबाजपुर कला की सगी बहनें महक और परी एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवादों में आ गई हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे हाफिज को धमका रही हैं और कह रही हैं कि उसका काम मस्जिद में नमाज पढ़ाना है, इंस्टाग्राम चलाना नहीं।
कुछ दिन पहले मुरादाबाद में एक ऑटो चालक के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। हाफिज ने उस वीडियो पर कमेंट किया, जिससे गुस्साईं दोनों बहनों ने वीडियो में धमकी देते हुए कहा कि जैसे ऑटो वाले को पीटा गया था, वैसा ही हाल हाफिज का भी होगा।
वायरल वीडियो में बहनें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए हाफिज को चेतावनी देती दिख रही हैं। वीडियो में साफ कहा गया है कि हाफिज का काम केवल मस्जिद में नमाज पढ़ाना है, सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं होना चाहिए।
इन दोनों बहनों के खिलाफ पहले अमर्यादित कंटेंट बनाने पर असमोली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 18 जुलाई को पुलिस ने 168 बीएनएस का नोटिस भी तामील कराया था, जिसमें पांच लाख रुपये की पाबंदी लगाई गई थी। नोटिस में साफ लिखा गया था कि यदि जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो पांच लाख रुपये वसूली की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि धमकाने वाले हालात के मामले में महक और परी के खिलाफ अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। यदि कोई तहरीर आती है, तो कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो बहनों की पुरानी विवादित गतिविधियों की याद दिला रहा है, जिसमें मुरादाबाद और अमरोहा में भी उनके हंगामे शामिल रहे हैं।
इस वायरल वीडियो के बाद इलाके में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और धमकियों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपत्तिजनक या धमकाने वाले वीडियो की सूचना तुरंत थाने को दें।
