सम्भल

संभल में अवैध कब्जों पर चला ‘योगी’ का बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाई गई मस्जिद और मकान

संभल में लंबे समय से तालाब और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को प्रशासन ने हटा दिया है। तहसीलदार के अनुसार कुछ निर्माण 2012-14 के बीच किए गए थे और व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो रहा था।

सम्भल

image

Anuj Singh

Jan 06, 2026

सरकारी जमीन से हटाई गई मस्जिद और मकान

सरकारी जमीन से हटाई गई मस्जिद और मकान Source- X

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रायाबुजुर्ग गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। यहां काफी समय से सरकारी जमीन पर कुछ अवैध निर्माण बने हुए थे, जिनमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद और दो-तीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण बिना किसी कानूनी अनुमति के सरकारी और तालाब की जमीन बनाये गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने इन्हें गिराने का फैसला किया।

मस्जिद और मकानों चला बुलडोजर

संभल के क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि कार्रवाई से पहले प्रशासन ने कब्जा करने वाले लोगों को कई बार नोटिस जारी किया था और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी दिया था। जिसके बाद कब्जाधारियों ने खुद से निर्माण हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई और न ही जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत पेश किया गया। प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बनी मस्जिद और दो-तीन मकानों को ढहा दिया गया।

तालाब की जमीन पर कब्जा

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ लोग तो साल 2012 से 2014 के बीच तालाब की जमीन पर घर , इमारतें बनाकर उनका व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर रहे थे। अभी प्रशासन ने इन सभी अतिक्रमणों को हटा दिया है और अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जिसकी पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी , ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में अवैध कब्जों पर चला 'योगी' का बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाई गई मस्जिद और मकान

सम्भल

उत्तर प्रदेश

