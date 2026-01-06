संभल में अवैध कब्जों पर चला ‘योगी’ का बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाई गई मस्जिद और मकान

संभल के क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि कार्रवाई से पहले प्रशासन ने कब्जा करने वाले लोगों को कई बार नोटिस जारी किया था और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी दिया था। जिसके बाद कब्जाधारियों ने खुद से निर्माण हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई और न ही जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत पेश किया गया। प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बनी मस्जिद और दो-तीन मकानों को ढहा दिया गया।