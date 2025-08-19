पुलिस सुरक्षा में मजदूर का मर्डर, बदमाशों ने बाइक से की वारदात, हत्या की खबर सुनकर दादी ने भी तोड़ा दम

Police protected labour murder in sambhal: यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में काम से लौट रहे एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह मामला और भी चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि मृतक मजदूर पुलिस सुरक्षा में लौट रहा था। बावजूद इसके बाइक सवार हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और बेरहमी से मार डाला।
जानकारी के अनुसार पूरा विवाद मजदूरी के पैसे को लेकर हुआ था। अमेरी गांव से करीब एक दर्जन मजदूर सोमवार को लेंटर डालने बबराला गए थे। वहां मजदूरी के पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। सभी मजदूर अपनी जान बचाकर ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में बाइक सवार दबंग उनके पीछे थे।
मजदूरों ने बबराला थाने की पुलिस से मदद मांगी। 112 के दो और बबराला थाने का एक सिपाही मजदूरों को जुनावई तक सुरक्षित छोड़ने के लिए साथ आए। हालांकि गुन्नौर के बाद पुलिस लौट गई, लेकिन बाइक सवार हमलावर पीछे-पीछे आए और ट्रैक्टर को रोकने के लिए हथियार दिखाने लगे।
देर रात करीब 11 बजे एसआर पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर को बाइक से रोक लिया गया। दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला शुरू किया। ट्रैक्टर चालक ने वाहन दौड़ा दिया, लेकिन हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। जुनावई चौराहे के पास ट्रैक्टर से योगेश उर्फ दुर्गेश को खींच कर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।
हत्याकांड की जानकारी मिलते ही मृतक की दादी अनारो देवी को गंभीर झटका लगा। दुःख और सदमे से उनकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है।