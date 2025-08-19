पुलिस सुरक्षा में मजदूर का मर्डर, बदमाशों ने बाइक से की वारदात, हत्या की खबर सुनकर दादी ने भी तोड़ा दम

Police protected labour murder in sambhal: यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में काम से लौट रहे एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह मामला और भी चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि मृतक मजदूर पुलिस सुरक्षा में लौट रहा था। बावजूद इसके बाइक सवार हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और बेरहमी से मार डाला।