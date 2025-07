सोशल मीडिया ‘गालीबाज परियों’ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महक और परी की ID होगी सस्पेंड

Police tightened its grip against Mehak and Pari in Sambhal: संभल की दो बहनें मेहरूल निशा उर्फ परी और महक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अश्लील और अमर्यादित कंटेंट शेयर करने के मामले में असमोली थाना पुलिस ने इन पर शिकंजा कसते हुए 168 बीएनएस के तहत नोटिस थमा दिया और पांच-पांच लाख के मुचलकों से पाबंद कर दिया है।